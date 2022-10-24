香港特區政府新班子成立之後，亟欲樹立權威，可惜事與願違，譬如在「免針紙」的覆核案件中，政府被判敗訴，這是新班子開局以來，最丟人現眼的一件事。

新冠肺炎疫情期間，政府鼓勵大眾接種新冠疫苗，否則市民出入很多場所時，會受到限制，除非閣下經醫生評估，證明不適合注射疫苗，則不受此限。早前，醫務衞生局懷疑有幾名註冊西醫濫發「免針紙」，事件牽涉約兩萬名市民，結果政府不經正常程序，一聲令下就宣布上述的「免針紙」無效。有市民不服，告上法庭，到頭來政府便成了「打敗仗」的一方。

港府這一仗輸得實在不值，論其鹵莽程度，跟英國前財相關浩霆推出的「迷你預算案」可堪比擬，只有政治上的初哥才會犯這類低級錯誤。關浩霆之錯，在於掌握不到民心，香港醫務衞生局之錯，則更加嚴重，是在於主事者不懂得法律。

掌管醫衞部門的人，當然未必都是法律專家，但特區有偌大一個律政司，內裏人才濟濟，醫務衞生局要作重大決策，尤其是牽涉到敏感而複雜的法律問題，難道就不懂得先到城隍廟，求一支好籤嗎？

中央固然希望特區政府強政勵治，但這不代表管治班子的施政可以不必顧及法律原則。「一國兩制」的可貴在於中央充分尊重香港原有的司法體制，那怕是在2019年反修例風波最嚴峻的時刻，北京仍堅持依法治港，即使要引入《港區國安法》，也是依足程序，最後在動亂爆發後整整一年，才全面頒行新法規。中央政府三令五申，強調法治，部分特區官員卻是捉錯用神，以為今日的香港已回到封建時代，一切由縣官、縣丞說了算。這樣的誤解，委實可笑！