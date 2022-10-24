英媒報道，美國波士頓大學研究團隊將新冠原始病毒株、Omicron病毒株結合，產生一種全新的變種病毒，當白老鼠染上這種「人工變異株」後，死亡率高達80%，相關研究被質疑是在「玩火」。

雖然研究團隊強調研究是為了確定新冠病毒的傳播性和致病性的主要決定因素，從而開發更好、更有針對性的治療方法來對抗新冠疫情，並形容研究沒有放大新冠原始毒株的危險性，反而是降低了病毒複製的威脅。然而，誰能保證手槍被發明出來，只會被用作維持治安而非作奸犯科呢？

以美國擁有拒絕開放予外界病毒溯源的德特里克堡基地，又在全球廣設生化實驗室，今年6月更終於承認過去20年資助46個烏克蘭實驗室，在這等高度不透明且事隔N年才開誠布公的前科下，加上著名醫學期刊《刺針》新冠委員會主席薩克斯曾提到新冠病毒很可能出自「美國實驗室生物技術」，試問誰能寫包單不會出現「實驗室洩毒」事故，以及甩鍋競爭對手的老調重彈？

中國為保障人民生命，採取封城政策，據日本野村證券專家分析，中國將清零政策作為優先事務，許多日常經濟生活停頓，工廠停工停產，今年5.5%的經濟增長目標已不現實。可見疫情遲遲不能完結的客觀效果，就是在大國博弈的龜兔賽跑中，龜把手腳收起來了，不願落敗的懶惰兔子因此得到喘息機會，將終必被打敗的日子暫時推遲了。

新冠疫情全球死亡數字累計逾650萬人，正當多地陸續走出疫情陰霾，世界衞生組織總幹事譚德塞上月也形容「在終結疫情上，我們從來沒有處在一個（比現在）更好的位置」，美國人卻極富科研精神地驚爆又有新動作，即管看看說好的更好、更有針對性治療方法，何時才捨得問世。