港府未來5年將興建3萬個簡約公屋，有人說是過渡性房屋改良版。無論如何，筆者一直倡議增建公屋及過渡性房屋，讓劏房戶盡早告別劏房，當局推出簡約公屋新措施是好事。只是名稱改了，措施優化了，本質與我們主張優化過渡性房屋的倡議不謀而合，例如由政府主導興建，把過渡屋數量由已承諾的兩萬個增至5萬個單位，更多在市區提供選址等。

但對於仍居於劏房的居民來說，當局應同步考慮進一步規管劏房，包括制訂起始租金及劏房發牌制度。

根據政府解說，首批1,000個簡約公屋將在明年興建，2024年入伙。而兩萬個過渡性房屋，至今只供應了5,000多個單位，預計明年會有一萬多個單位供應。筆者認為當局必須交代簡約公屋詳細供應期，兩項計劃應互相協調及配合，特別是在住戶定位及策略上應有所區別，以免兩者出現競爭情況。例如過渡屋方面，可開放多一些單位比例，予未及申請公屋3年或不符公屋申請資格、但有居住困難的劏房戶申請。當局也必須注意，為選址偏遠簡約公屋的住戶提供學校網絡、公共交通接駁等基本配套設施。如按當局傾向會交由非政府組織營運簡約公屋，這亦是筆者所樂見。因為按照已營運的過渡性房屋經驗來說，營運者有提供鄰舍互助服務，住戶儲蓄計劃、學習班或就業推介等服務，這些營運過渡屋的好處都應該保留下來。

有人說簡約公屋的措施無助縮短基層或劏房居民輪候公屋時間，當局旨在蒙混過關。這是不公平的說法，劏房居民入住過渡屋或優化版的簡約公屋，都可助他們早日脫離劏房行列，後者更保證租住期直至「上樓」。筆者認為當局應同步優化過渡屋安排，確保因租約期滿的居民有劏房以外的住屋選擇。