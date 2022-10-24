英國是老牌帝國主義國家，倚靠船堅炮利侵略別國，掠奪他國的土地資源和人民的勞動果實，包括文化成果和珍貴珠寶古物據為己有，歷代的「賊贓」都收藏於倫敦大英博物館，因此，大英博物館素有國際臭名——世界上最大的贓物展覽場。那些忘祖忘宗又不知史不知恥的移英港人，空喊追求民主、人權、自由等口號，好應該去世界最大「賊贓博物館」開開眼界。

大英博物館於本月13日起推出一個富殖民地侵略者展示戰利品的主題展覽，名為「象形文字：解鎖古埃及」。展品包括有2,600年歷史的花崗岩石棺、最早期木乃伊的亞麻布繃帶，以及國際考古學界最矚目的羅塞塔石碑。羅塞塔石碑是大英博物館鎮館之寶，自1802年以來便長期展出。上世紀90年代初，筆者隨工聯會往英國考察英國工人運動時，曾往該館參觀，並親睹該碑。碑上用3種文字刻有古埃及法王托勒密五世的一份詔書，分別用古埃及象形文字、古埃及通俗體及古希臘文刻上，是打開古埃及象形文字的鑰匙的無價國寶。法國拿破崙攻佔埃及時搶走，及後英軍打敗拿破崙便據為己有，在1802年起炫耀戰績陳列於大英博物館。對此，埃及人民及學者多次要求英國物歸原主，但不果。

今天，大英博物館公然舉辦埃及珍貴歷史文物戰利品主題展，毫無疑問，是對埃及和其人民極大的侮辱和挑戰。因此，埃及考古學家在該展覽舉行前便發動聯署，要求英國歸還羅塞塔石碑及有關文物；至本月6日，已有逾2,500名學者聯署，這是埃及高級知識分子的愛國正義行動。除埃及外，印度、南非多國也要求英國歸還被搜刮的瑰寶。

「賊贓館」也藏有2.3萬件中國文物珍寶並專設中國館長期展出，這是對中國人的羞辱，豈能不知恥？