有論者指出，自德國前總理默克爾離開政壇之後，中國似乎把希望放在法國身上。北京希望法國總統馬克龍能夠拿出政治勇氣，引領困難重重嘅中歐關係走出低谷。

馬克龍被形容為歐洲政壇孤獨的「清醒者」，皆因佢一直堅定地認為，歐洲要想在世界舞台上重振雄風，首先要使自己喺安全問題上無後顧之憂，那就必須與俄羅斯就未來歐洲嘅安全結構達成共識。要言之，馬克龍一直主張，歐洲嘅安全只有聯手俄羅斯，係尊重俄羅斯嘅安全訴求，而唔係違背俄羅斯意志嘅基礎上達成。

馬克龍嘅言論，不單止美國冷眼旁觀，歐盟內部嘅東歐國家更視法國嘅對俄戰略思路，係助長莫斯科嘅「囂張氣燄」，根本就係自我矮化！俄烏之戰自2月下旬開打以來，失去方向和理性嘅政治家多如牛毛，以為只要把金錢、軍火投放於烏克蘭，便可以把俄軍擊敗，確實想得美；他們又「睇死」普京不會打核戰，而普京的確也未有使用核武嘅意圖，只以無人機便把基輔炸到喊救命，烏克蘭戲子總統澤連斯基一味攤大手板，乞求美國及歐盟諸國大力「捐輸」金錢和先進防禦系統武器援助。

烏克蘭一個月要燒50億美元，基於「長貧難顧」，老美都叫澤氏「慳啲使」，其他歐盟成員國也紛紛唔肯認帳。老朽之前說「挺烏抗俄，已無市場」，並非無的放矢。馬克龍「眾人皆醉佢獨醒」，在於佢清楚睇到俄烏之戰持續下去，根本不符歐洲利益，應該立即停火。佢一直不希望把普京逼到走投無路嘅地步，給歐洲帶來更大風險。馬克龍深明一個核大國，俄羅斯有佢嘅高傲和尊嚴，羞辱了俄羅斯，歐洲將永無寧日！換言之，馬克龍眼光遠大，佢唔係着眼於歐洲嘅今天，而係歐洲嘅明天！