中共二十大閉幕，揭櫫國家第二個百年奮鬥目標的大方向，開啟全面建設現代化強國新征程，創造新奇迹、實現中國夢，踔厲奮發譜新篇。今天的香港，站在「由治及興」的歷史新起點，迎向二十大的強國新標竿，應對潮進潮退新態勢，有需要找準角色地位，加快融入國家發展大局，對治港體制和理念方面進行範式轉移，更好地協助推動中國式現代化，更好地做好「背靠祖國、聯通世界」的窗口和橋樑角色。

二十大報告肯定香港對國家發展所作貢獻，並對香港未來發展方向、管治理念和體制規劃作出明確的關切和指導，既將「破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」提升至工作報告層次，又同意修改黨章，提到要全面準確、堅定不移貫徹「一個國家、兩種制度」的方針，為香港戰勝挑戰、不斷走向新的輝煌，提供根本保障、行動指南和前進動力。

往昔已展千重錦，明朝更進百尺竿，特區管治施政的得失取決於能否認識舊日的不足和明日的進取，正確自我定位。首先，香港自回歸祖國、重新納入國家治理體系之日起，堅決維護和落實「一國兩制」，就是基本而不能迴避的憲政責任。二十大報告中對「一國兩制」實踐作出的論述，以及黨章修訂決議中擬加入的「全面準確、堅定不移貫徹」的指導方針，貫徹了「習近平七一講話」的說法，更加給予制度上的保障，代表「一國兩制」已成黨策、國策，特區政府有責任做好導正執法的工作，促進各界正確認識、嚴格遵循，絕對不准說「不」。

第二，面對新時代的新格局，有行動力並不足夠，施政需要價值核心，需要構建治理體系、能力、理念「鐵三角」，今天的香港，再不容盲從港英時代的「過客」心態管治模式，以「大市場小政府」和「積極不干預」為由，自甘放棄市場主導權，任由「國際指揮棒」揮舞，亦自由捱承「制裁」和撤資的施壓。因此，香港應深入把握中國式現代化的發展模式，切合二十大精神，推動管治理念上的範式轉移，挑起推動經濟產業發展的重擔，理順官產學研的合作，消弭「官商勾結」的抹黑，並且着力推動香港與內地融合，以大局思維強勢策劃和主導發展方向，更重要是要以決策力和執行力，防堵再出現「議而不決、決而不行、行而不果」，甚至重大政策和發展計劃都出現中途轉軚或無疾而終的紕漏。

第三，二十大報告將香港社會紛爭矛盾「去政治化」，定調為「經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」，就是希望港府在政局回穩時，有目標和有能力地強化管治效能，切實解決困擾港人多年的住房難、看病難、青年上流難、貧富懸殊等問題，集中解決經濟民生方面的矛盾，徹底根除過往的政治化、民粹化、暴力化及外國棋子化的亂象，與國家建設中國式現代化同局起步。