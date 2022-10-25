正論：老鼠遍布港地圖　打擊黑點如做騷

香港近日負面新聞多多，日日有斬人被諷國際大「刀」會，然而，醜事多籮籮，又豈止治安？鼠患嚴重，也聞名中外，連日來接二連三在不同地區出現大量老鼠，鼠患遍布本港地圖。

政府在8月中展開打擊衞生黑點計劃，備受各界關注，政務司副司長卓永興聯同多名局長、署長及政黨朋友走訪多區，視察打擊衞生黑點的工作，聲稱致力讓市民感受得到環境衞生有所改善，一個月後更向外公布，打擊衞生黑點工作進展大致良好。困擾多時的衞生黑點竟然可以在短時間改善，令人難以置信，果然官樣文章一戳即破，有圖有真相，這幾個月本報多次報道老鼠出沒在鬧市，圖文影片並茂，各界嘩然，狠狠摑了高官一巴。

鼠患遍布港九新界，繼日前屯門蝴蝶邨大批老鼠流竄，有大埔居民周日在社交平台分享影片，暗指大埔大元邨發現多隻「米奇」開大餐，齊齊「享用」擺放在公園、路邊拜祭的水果，碩鼠身長6至7吋，連蘋果也可叼走。新界東西北都有鼠患，有政黨昨日亦公布九龍中60多處衞生黑點情況，發現當局清潔行動枉然，鼠患依然，黃大仙區及九龍城區鼠患問題未有顯著改善，更有住戶一屋捉到17隻老鼠。早前爆疫的大成街街市，近年已經變成老鼠樂園。

並非只有新冠肺炎可以致命，老鼠散播的病毒細菌甚多，例如傳播死亡率近四成的漢坦病毒，在香港多次出現個案，而大鼠戊型肝炎，香港是始發地，世界第一，佔全球18宗的17宗。單是今年5月及9月便有兩宗。目前發生的大鼠戊肝個案都未能確定源頭。以香港各區鼠患如此嚴重，加上老鼠到處奔走，根本防不勝防。市民除了避免和老鼠接觸，亦要留意水源及食物安全，老鼠爬過或接觸過的水或食物都有機會帶病毒惡菌，進食都有機會受感染。

要防止鼠患，道理很簡單，只有清潔和消滅。香港街道和後巷邋遢滿布垃圾，市民有目共睹，食環署和高官多年來做清潔騷，不久就故態復萌，維持不到幾天，又變成衞生黑點。部門清潔不力當然是鼠患成因之一，市民和商戶亦需要自律，不少食肆菜檔把廚餘殘渣倒進雨水渠，養肥老鼠，屋邨不少人亂放食物祭品，懷疑有人故意餵飼老鼠，總之，一樣米養百樣人，造成鼠患不同成因。

清潔香港成效不彰，再加上政府滅鼠不力，多年來不斷嘗試新招，卻不斷失敗，平均花逾萬元捉一隻老鼠，令人詬病，淪為笑柄。食環署卻自欺欺人，鼠患參考指數顯示大埔的鼠患為0%，大元邨的老鼠群又是從何來？今年五月一名住在大埔的55歲長期病患男子患上老鼠散播的大鼠戊肝，可見大埔的鼠患並非近日之事。食署數據根本不反映事實，只監察一兩條街道作用有限。

有政黨提出啟動全港捉鼠大行動，包括成立滅鼠專責小組，上門協助居民查找老鼠源頭，同時部門亦要加強巡查食肆，以及與外地交流防治鼠患的工作。政府近日亦表示，研究提高亂拋垃圾和店舖阻街等罪行罰款。天下無難事，只怕有心人，政府是繼續做騷，還是做實事，不需甚麼KPI績效驗證，只要看街上老鼠數量便是實證！