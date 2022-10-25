功夫茶：增建鐵路頗美好　規劃不足難做到

交通基建向來都被認為係愈多愈好，俗語都有話︰「有得揀，先至係老闆！」呢嗱！港府上星期提出建議，話要興建3條新鐵路線同埋3條主要幹道，目的就梗係紓緩現有鐵路同埋幹道嘅壓力啦！對於政府呢個初步構思，相信大部分市民都唔會反對；之不過，係咪舉腳贊成呢？咁就要睇吓政府最終方案啦！用咩方法興建呢？要起幾耐呢？最重要係，使幾多錢去起呢？呢啲都係港人關注嘅重點嚟！假如要使千億元去起條冇人用嘅鐵路，邊有納稅人係情願。

簡單科普一吓！所謂「三鐵」呢，分別係連接元朗至九龍塘嘅「中鐵綫」、洪水橋至前海嘅「港深西部鐵路」，同埋「將軍澳綫南延綫」；至於「三路」就係連接天水圍至古洞嘅「北都公路」、大埔至西九龍嘅「沙田繞道」，同埋將軍澳第三條公路隧道。當中嘅重頭戲兼爭議最大嘅，就梗係「中鐵綫」啦！畢竟港深西部鐵路對促進深港融合有莫大裨益，北都公路有助於北部都會區發展，至於將軍澳綫南延綫、沙田繞道同埋將軍澳第三條公路隧道，都係為咗紓緩區內嘅交通壓力，只要唔變成豆腐渣抑或大白象工程，反對聲音自然冇咁大！

不過，「中鐵綫」係一項相對創新嘅構思，而且相信會穿越郊區，單憑呢點，都會惹嚟唔少環團反對！運輸及物流局局長林世雄尋日立即補鑊，直指中鐵綫主要會以隧道形式興建，對環境影響會較高架路為少喎，仲強調當局會盡量將對環境的影響減至最低添！之但係，主要用隧道形式興建，費用同難度就會大大提高，興建時間亦會延長，令人擔心中鐵綫嘅造價，隨時比任何現有鐵路都要來得貴噃！

果不其然，尋日有多名立法會議員喺交通及運輸事務委員會上，對中鐵綫嘅發展表示關注。其中有議員非常關注落成時間，更有議員狠批中鐵綫係「毫無意義」，隨時搞到東鐵綫「逼上加逼」添！議員嘅反對意見不無道理，當局究竟係固執己見，抑或作出相應調整呢，值得市民拭目以待！畢竟林局長都提到，政府今年底先開始相關公眾諮詢，明年底先制訂到整體交通運輸藍圖，詳細走線同埋初步成本，要去到嗰陣先知，即管睇吓港府解唔解決到公眾憂慮；假如當局規劃唔完善，到時自然迎嚟更大嘅反對聲音！

至於當局關注嘅建造業人手，功夫茶都不止一次提過，港府可以引入更多外勞去解決啦！大家北望神州，就喺港府仲猶豫緊點樣擴建鐵路網嘅十多年間，內地已經建成全球數一數二嘅龐大高鐵網絡，當中不乏世界級難度嘅工程！好心港府就唔好繼續沉醉於自身嘅優越感當中，多啲向內地取經，引入相關人才，難題自然迎刃而解啦！