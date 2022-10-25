娛圈單打：KPOP天后患耳疾　人生有得也有失

剛在上月完成兩場大型演唱會紀念出道14周年的IU，又憑着與日本名導是枝裕和合作的電影《孩子轉運站》，贏得第27屆春史國際電影獎最佳女子新人獎，演技首獲肯定，簡直就是紅透半邊天。奈何小天后最近備受耳疾困擾，在演唱會尾場公布患上耳咽管開放症，無法聽清自己的聲音和音準，令她猶如置身地獄一般。

IU最特別之處，就是擁有一把與其甜美外表格格不入的低沉磁性嗓音，惟她早前宣布不再公開演唱成名作《好日子》和《Palette》，表面原因是年紀漸長不宜再唱「可愛風」歌曲，實際上會否同耳疾有關不得而知。尤其《好日子》尾段不停飆高音，IU當初就是憑此「海豚音」爆紅，一旦公開演唱走音失準，勢必抱憾終生。

人生就是如此，有得也有失，不可能盡如人意。IU的經歷也夠傳奇，活像韓劇女主角。小時候家貧，父母欠債纍纍，15歲毅然出道養家，惟星運平平，直到推出第3張專輯《好日子》終於初嘗走紅滋味，更獲封「國民妹妹」，父母欠債也是由她一力還清。唱而優則演，由最初被評為不懂演戲，到現在獲獎得到肯定，見證了一路走來的努力。

入行以來，小天后只承認與年長11歲的音樂才子張基河拍拖，但4年後分手，適逢當時與男神李準基合作電視劇《步步驚心：麗》，二人因戲生情的消息不脛而走，惟男神當時心有所屬，斷然否認緋聞。二人的好感情一直維持至今，不時為對方應援，加上現在都是單身，若能走在一起，「步步粉」肯定最高興。