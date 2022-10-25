世界視線：非洲必爭之地　中國優於歐美

今年2月歐盟召開非洲峰會，拜登也定於12月與非洲各國領袖開會。這麼多年，歐美都沒有理會非洲，今年突然熱心起來，主要是要與中俄競爭。

7月俄羅斯外長訪埃及、埃塞俄比亞、烏干達和剛果民主共和國，其後聯合國的投票中，俄羅斯爭取了非洲多國的支持。但俄羅斯的實力不足，在非洲的影響力遠不及中國。2019年中國已超越歐盟成為非洲最大的貿易夥伴。中國在非洲的投資遠勝美國、歐盟，後者主要投資在軍援，考慮還是歐美本身的利害。中國對非洲的是財政和金融的援助貸款，貿易、企業投資和各種各樣的技術交流，特別是農業。中國的公私以及無償的資金援助，超越西方與世界銀行、國際貨幣組織的總投入。而且沒任何政治要求和對非洲國家的內政干預。

王毅外長今年8月指出中國給非洲有100億美元貿易信貸，100億美元給金融機構的信貸資金，從國際貨幣組織裏中國存款的100億美元的援助，和中國企業22億美元的投資，數額龐大，都屬建設基礎設施，以此推動一年逾2,000億美元的雙邊貿易。新冠疫情裏，中國供應了10億劑疫苗，其中4億在非洲當地生產。西方責難中國製造受援國的債務危機，可歐美和國際機構不願免除窮國債務。中國單在2021年免了17個非洲國家23項免息貸款。對非洲各國來說，中國是真的協助它們發展，與歐美一直堅持新老殖民主義的剝削，和在非洲一些前殖民地國家還駐軍隊，還作各種政治顛覆活動，大不相同。

中國在非洲的政策，以經貿為主，因此不像在亞洲那樣建立緊密的政治關係，全面戰略夥伴關係有阿爾及利亞、埃及、津巴布韋、莫桑比克、南非、納米比亞、塞拉利昂和塞內加爾。大多是近年發展，都有地緣戰略意義。

隨着中國與非洲經貿關係的進一步發展，中國正加強政治合作，包括今年2月外交部設立東非非洲之角特使，6月召開東非五國外長會議，企圖平息該地區的政治糾紛與衝突。習近平在今年春天宣布全球安全倡議，也包括非洲在內。以中國的經貿和資金投入、政治平等態度，中非合作論壇羅括了53個非洲國家，覆蓋全非洲，中國在非洲應該可以在政治合作方面有更大的發展。與各國一起去除歐美殘餘的殖民主義勢力。

研究所所長 陳文鴻