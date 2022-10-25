中共二十大總結了習近平執政時構思的中國發展戰略。總的概念是新時代中國特色社會主義。主要有兩個組成，一是馬克思主義，但卻是中國化時代化的馬克思主義，也要不斷開發，從中國國情出發，由中國人自己來解答。二是中國式現代化，堅持共同富裕，人與自然和諧共生，以中國來推動構建人類命運共同體、人類文明新形態。

中國式現代化的性質有類由小康到大同。現代化已不是工業化，或西方/美國化。共同富裕與人類命運共同體也是社會主義、馬克思主義的目標。因此中國式現代化實質便是中國特色社會主義，以中國化時代化的馬克思主義作為思想理論。

中共二十大在理論與實踐總結上作出了重大的突破。突破了百多年馬克思主義、社會主義認知上的困限。蘇聯革命已提出了一國社會主義，但還擺脫不了共產主義世界革命。中共革命，由新民主主義進至社會主義，可在改革開放之前也突破不了歐洲共產主義的約束。中國特色社會主義嘗試突破，可惜在實踐上有對西方市場資本主義迷信的傾向，缺乏今天所說的自信自立。二十大是全面建立起以中國化時代化馬克思主義為基礎的中國式現代化，徹底打破對歐洲馬克思主義和自由主義、資本主義的樊籠，開創出中國與世界的新局。

社會主義與資本主義本是一體二面，不過是二、三百年的歷史。社會主義產生自資本主義的黑暗面，將之糾正，但亦有矯枉過正的失誤。可是社會主義與資本主義的互相鬥爭與競爭，又同時使二者作出不斷的改變。從整體演變的過程來看，二者是相輔相成，互為因果。假若沒有資本主義發展為殖民主義，中共不會出現，也不需革命。而若不是美國帝國主義近二、三十年的壓迫，中國也不易確立出今天中國式現代化和中國化時代化馬克思主義的發展總方向。

中共的成功，從來依靠逢錯必改。但目標不能改，初心不能棄。所以改革與開放不能只為少數人富起來，忘卻了大多數人的共同富裕。後者才是中共立黨根本，中華人民共和國的立國根本。這樣的雄圖偉略，面對的是帝國主義的瘋狂反撲，以及百年未遇的國際大變。中國國內的實踐必然受外來衝擊。各種條件變化，國內體制與發展的探索，也只能摸着石頭過河。既要大步向前，也要小心謹慎。