中共二十大報告提到，過去10年意識形態領域的形勢發生了重大的轉變，共產黨牢牢掌握意識形態工作的領導權。這樣的重大轉變，對中共的治國理政、在嚴峻複雜的國內外環境下，打退敵對勢力的進攻，清理輿論環境，凝聚人民的團結力、向心力，堅持正確的政治方向，令國家的發展始終沿着中國特色社會主義道路前進，提振中國人民的自信心、自豪感有極為關鍵的作用。

改革開放以來，相當一段時間，意識形態領域的工作處於大撒把的狀況，有人甚至不認為意識形態領域有甚麼鬥爭；若有人提出要注意意識形態的問題，就會被打成「文革遺風」，打成「極左」，打成「干擾改革開放」，就是要「倒退」。與此同時，各種歪理邪說大氾濫，尤其是美國西方的政治思想、「普世價值」，更是直接要刨社會主義和共產黨領導的根，為「和平演變」、「顏色革命」大造輿論。

他們極力崇美，大搞歷史虛無主義，否定中國革命，否定共產黨領導人民「推翻帝國主義、封建主義、官僚資本主義三座大山」，否定新中國的革命和建設，否定中國人民為民族解放做的努力和犧牲。他們極力貶低、抹黑、歪曲中國歷史和文化，為買辦、漢奸、代理人翻案，大唱讚歌。他們極力貶損、嘲笑、誣衊革命英烈……

毛澤東說過，要奪取政權，總是要先造輿論，總是要作意識形態領域的工作；思想文化戰線，無產階級不去佔領，資產階級就會佔領；不是東風壓倒西風，就是西風壓倒東風，沒有調和的餘地。這10年，中央發現了問題的嚴重性，在意識形態領域開展強而有力的鬥爭，各種歪理邪說的鼓吹者、散布者標榜思想解放，被批判和清掃，意識形態領域東風又壓倒了西風。

其實，香港意識形態領域的問題，更是長時期和更為嚴重的存在。其在「一國兩制」框架下被大大忽略，香港發生暴亂、差點兒「顏色革命」成功、「一國兩制」被顛覆。