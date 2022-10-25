近年西方國家經常放言要避免對中國「天真」，這該如何理解？如果他們要求中國照搬西方那一套，改變政治體制，那確實是太天真。但如果他們將與中國維持正常經貿關係說成「天真」，那只能說明他們太反智。德國總理紹爾茨正式敲定下月初率領企業代表團訪華，希望加強經貿關係，惟西方盟友們頗有微詞，大概又是認為德國「天真」。其實家家有本難唸的經，德國作為工業大國，實在離不開中國市場，訪華尋求商機是理所當然的事，這不是天真，而是面對現實。那些抱着冷戰思維、將反華反俄視為政治正確的西方政客，才是真正的「天真」。

在此之前，德國官員也曾多次揚言要減少對中國的依賴，脫鈎的聲音甚囂塵上，紹爾茨本人也不例外。後來德國政府終於想通，再也不提脫鈎，反而主動上門尋求合作。這就叫形勢比人強，當今世界紛紛擾擾，危機重重，德國尤其深陷俄烏戰爭泥沼，不得不想辦法走出困境。當然，紹爾茨走出這一步並不容易，顯然是頂着不少壓力，包括來自國內和國外的，這更加顯得難能可貴。

天下攘攘，皆為利往，每個國家都有自己的考量，每家企業都在爭取本身的利益。近期德國企業紛紛增加在華投資，用實際行動回應脫鈎的噪音。大眾汽車投資24億歐元，與中資企業合作開發自動駕駛技術；巴斯夫化學公司投資100億歐元，與中資合作在廣東湛江設廠；寶馬汽車亦計劃將英國的主要生產線轉移到中國……凡此種種，皆證明德國企業看好中國市場。紹爾茨政府改變對華態度，由鼓吹脫鈎轉而擴大合作，正是基於這個原因。

較早前中資入股德國第一大港口漢堡貨櫃碼頭，引起西方不少反對聲音，歐盟委員會甚至警告德國政府不要批准。但紹爾茨力排眾議，可能在本月底前拍板通過，也就是說，這可能成為他下月訪華的見面禮。在商言商，中德分別是世界第二和第四大經濟體，加強經貿往來和港口合作，對雙方都有好處，其他國家有何權利說三道四？

天下苦美久矣，這些年歐洲被美國牢牢控制，只能亦步亦趨，沒有戰略自主可言。現在德國終於逐漸清醒，與其充當美國附庸，不如將命運掌握在自己手裏。作為新冠疫情爆發以來首位訪華的G7國家首腦，紹爾茨此行必然不會空手而回。