二十大閉幕，習近平第二度連任中央總書記，正式展開第三個任期，同時再次連任中央軍委會主席。外界最關注的常委名單，清一色全為「習家軍」，許多人事安排亦打破慣例，包括「七上八下」不再是潛規則。過去常有「中南海四面透風」之說，如今由可靠心腹組成班子，將來再無此問題，中央可以更集中精力大展拳腳，可以斷言，未來5年中國必定更加強大，美國必定更加惶恐不安。

事實上，習近平連任最大的優勢是確保政策保持連續性、穩定性，僅這一點西方國家便無可比擬。看最近英國弄得焦頭爛額，卓慧思上任45天便被逼宮下台，推出的減稅方案更要撤回。美國同樣好不了多少，自詡為民主燈塔，實際上政治傾軋不斷，政客只為利益集團和選票服務，民主共和兩黨互扯後腿。下月便是中期選舉，倘民主黨選戰失利，拜登勢成跛腳總統，還談何政策連續性和穩定性？

一些美國知名學者對美中關係持悲觀態度，認為兩國將更具對抗性。隨着中國愈來愈強大，直接威脅美國的霸主地位，兩國互相對抗乃係必然結果。尤其美國一直不肯放棄霸主心態，對競爭對手動輒制裁、打壓，甚至發動政變以至斬首行動，然而，正因為中國堅持行自己的路，絕不採取西方一套，以致美國的「和平演變」伎倆一直無所施其技。眼看中國在強勢領導人帶領之下更趨強勢，美國急得瘋了已是寫在牆上。

最可笑是，香港黃營KOL對於「習家軍」大獲全勝如喪考妣，聲稱中國拋棄了過去韜光養晦、與西方國家有商有量的路線，勢必引發全球不安。說到底，他們只站在美國角度看事物，難怪說話顛三倒四。美國當然最希望中國永不崛起，但時間已不在美國一邊了。