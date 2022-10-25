近年不少人常掛口邊，說中國隨時會動戈兵，愚見以為，在2025年之前仗是打不起來的，然而由2025年開始，就要亮起紅燈了。中國人素來不想求戰，可是別人逼到跟前，那就由不得你。當然，即使受到逼迫，要是自己尚未準備好，或許也會盡量拖延避戰，但若然有一天，解放軍已經磨好刀劍，敵人恰巧又欺上門來，雙方一拍即合，便合該大打一場！

2020年中國與印度發生邊境衝突，新仇舊恨交疊而至，很多人擔心兩國會爆發戰爭。其時筆者老神在在，當年6月更發表文章，標題逕直寫上「中國西南大戰難啟」，字眼上用「中國西南」，意思是指非但在中印邊境，就連在南海，也不會爆發大型軍事衝突。及至今年8月，美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，事前不少人認為兩岸戰爭會一觸即發，本欄當時卻是斬釘截鐵地告訴讀者：不會的。理由再簡單不過，尚未到2025年，解放軍的槍桿子還未擦得晶亮，故仍會隱忍。

很多軍事評論者指出，踏入2025年，解放軍的裝備將要升上另一台階，及後更會愈來愈完備。別的不說，就以中國的第3艘航空母艦「福建號」為例，該艦於今年下水，船上武器的威懾力遠勝於前兩艘中國製航母，但要待至「福建號」的軍械布置與人員培訓完成，大抵也須在3年之後。

2025年之前，北京政府顯然是不想打仗，2025年之後，中國的武備一年比一年先進，外敵要是想挑釁，若然當年還不動手，往後就會愈加困難。因此，在敵我意願之間找出平衡點，恰巧就是在2025年。況且，中國大陸早前已經宣稱，希望能夠在2035年前把高鐵修到台灣。鐵路由動工到建成，少數也得10年，此事若然細嚼，莫非也是暗藏玄機？