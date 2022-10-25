英國前首相約翰遜宣布不競逐保守黨黨魁，隨着「金毛癲王」的冚牌，前國防大臣莫佩琳又未達到100人提名門檻，前財相辛偉誠已可篤定在無競爭下自動當選，以印度裔的身份出任首相，帶領前宗主國，堪稱印度之光。

細閱約翰遜的「拒玩聲明」，不難看出英國政客的偽紳士作風，以及保守黨人的小學雞政治水平，譬如說「金毛癲王」強調獲102人提名，但又指現在不是適合時機，試問若無意參選又何必摸底黨友提名意向，摸完底又說此時不合參選時機，難道要等到辛偉誠上台了才選？很明顯，這是有人跌落地揦番拃沙，是否真有102人支持也很成疑問。

當然，約翰遜之所以澆熄了出選念頭，最大的理由是他在與辛偉誠、莫佩琳美其名「接觸」，實為「講數」之後，發現對方寸步不讓，再回看保守黨內已明顯分成兩派，即「擁辛派」與「不擁辛派」，約翰遜硬要𢱑夠提名出選不羞家，當日敵不過包括辛偉誠在內搞逼宮，不堪壓力下執包袱落台也不丟人，但若在選舉中敗給昔日反骨下屬，便考驗着政客的膽識與胸襟了，這就是約翰遜說「未能說服他們退選改為支持自己」的箇中所指。

英國民調顯示，在野工黨的支持度已拋離保守黨達39個百分點，53%的受訪者指會在下次大選投票給工黨，投給保守黨的僅14%，保守黨的執政黨歲月已然在倒數，黨魁仍是雞肋之位。有保守黨議員揚言若約翰遜再次上台，便會退黨改投工黨，政壇變色龍有必要為跳船尋找這麼多藉口嗎？

其實辛偉誠就算真如《金融時報》某專欄作家所吹噓般，乃唯一能夠穩住保守黨執政江山直到下次大選的合理人選，這名印度裔首相也只是個執政終結者，這才是英國政客最深層的算計。