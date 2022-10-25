一年一度的維港泳日前成功舉辦，筆者有幸參與這項極具香港特色的活動，與逾1,200名游泳愛好者一同橫渡維港，挑戰自我，共同推動本港游泳運動文化。維港泳在疫情下復辦並不容易，有賴各方的努力和支持，作出了很好的示範作用。接下來本港有國際七人欖球賽和單車節等大型賽事陸續舉辦，希望這種盛事氣氛能夠延續下去，重拾國際體育盛事之都的美名。

特首早前發表新一份施政報告，提出一系列支持體育發展的措施，筆者表示歡迎和支持，其中不少措施吸納了筆者去年提出的「制定2030+體育政策及發展藍圖」倡議，包括進一步推動體育盛事化，增加體育設施場地、加強運動員的支援等等。

例如在盛事化方面，當局提出優化「M」品牌計劃，每年支持至少10項大型國際體育賽事在港舉辦，方向正確。筆者期望當局提高「M」品牌項目的資助金額，放寬申請資格，鼓勵各體育總會及商業機構，舉行更多不同種類的國際體育盛事，做到更大規模，若疫情逐步回穩，可進一步放寬參賽或觀眾人數，吸引更多市民和海外運動員參與。香港亦要加強大灣區體育交流合作，以2025年全運會為契機，舉辦更多大灣區體育盛事，推動體育產業化。

筆者一直關注本港運動場地短缺問題，並多次敦促當局檢視體育及康樂設施5年計劃的進度。施政報告提出「體育及康樂設施十年發展藍圖」，目標開展約30項康體設施工程項目，包括在馬鞍山白石興建第二個體育園，但筆者認為，30項康體設施仍然不足夠，為了滿足市民和體育界的需要，希望當局繼續透過不同方式增建設施，工程數目以倍增至60項甚至更多為目標，以紓緩「炒場」問題，推動體育普及化和全民運動。