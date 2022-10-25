第6任特區政府上任後未足4個月，便被一個熱灶夾埋一個冷灶玩弄司法覆核突襲，吃了一記悶棍，令假「免針紙」執法行動大熱倒灶。高等法院判決後，熱灶覆核王在高院門外豎起兩手指作「V」字，得戚地說「法治勝利」，真是豈有此理！

裁決結果並沒有出人意表，一如筆者本月中發表兩文——《新一波亂港剃政府眼眉》及《冷灶熱灶玩弄港府》所估計。此宗嚴重的政府敗仗，再一次證明：回歸25年的香港「不設防」。今天假「免針紙」司法覆核的敗果，就是司法系統、法庭、法官「不設防」的前因所種，倘若政府當局還不痛定思痛，急起改革司法系統和機構，在這宗敗陣刺激下，未來5年將會有更多司法覆核的攔路虎狙擊政府的施政，愛國者治港組成的政府和議會，不可不察也！政府制訂政策的「紅隊」，快些進入陣地吧！

剛閉幕的中共二十大，便提一個值得港府借鏡和反思的提示：要有鬥爭的精神。尤其香港是一個國際鬥爭場所，「樹欲靜而風不息」，政府欲想無風無浪順利地幹成事只是幻想。例如，對於假「免針紙」的執法，當局原本想把保障市民生命安全放在第一位，採速戰速決方針，以及盡量縮小打擊面，避免擴大化地作行政決定，宣布二萬「免針紙」將於指定日期後失效，可是卻遭到熱灶暗算，被「雞蛋裏挑骨頭」，挑戰問責局長無法律依據作出有關宣布；而冷灶也漠視政府抗疫大局需要，竟批出司法覆核法援，為虛假的「免針紙」保駕護航。

司法覆核敗陣，但防疫戰爭並沒有結束，香港每日仍在5,000多宗染疫中徘徊，政府可以對違反專業道德操守的醫生不執法嗎？對曾行使虛假文書的公務員和市民不執法嗎？政府必須打贏此法治戰。