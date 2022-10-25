法國總統馬克龍精明之處，在於他並不以美國為首，老美話乜就係乜，佢頭腦清晰，譬如並不認為烏克蘭目前有資格加入歐盟；歐盟亦不應該為烏克蘭降低自己嘅入盟標準，儘管烏克蘭藉多國支援而頑抗俄軍。

馬克龍曾經提出一個新的建議，就是組建一個新嘅「歐洲政治共同體」，佢嘅設想係冇被批准加入歐盟嘅歐洲國家，都可以加入呢個新嘅「共同體」。從另一角度看，這是歐盟一個「外圍組織」。明眼人不難看出，佢對美國霸權唔順超，希望打造一個獨立於世界其他大國一味以美國為風向標嘅歐洲。

美國不可信，馬克龍應有深切體會，去年佢喺羅馬出席二十國集團峰會期間，佢指澳洲總理莫里森取消向法採購潛艇事件係向自己「撒謊」，莫里森死口否認；事實係美國背着法國聯手英國和澳洲建立澳英美防衞聯盟（AUKUS），不僅奪去法國近600億美元嘅常規潛艇生意，美國背信忘義，更把法國降為西方聯盟中嘅「二等成員」，你係馬克龍，你話你嬲唔嬲吖？事後，美國總統拜登只承認美方喺事件上嘅處理手法「粗疏」，但強調法國係美國極為珍重嘅夥伴。見利忘義，所謂「珍重」，不知從何說起？

馬克龍親自見識美國嘅恃強嘴臉，佢對美國失去信心，因而要建立新嘅歐洲共同體，唔使吓吓聽命美國，又不時要揸頸就命，冇晒自我，活得好窩囊啫！呢，喺70年代，有調查指美國人對總統嘅信任度，仍有52%對總統表示有信心！近50年後，美國人表示對總統信心已滑落至約23%。拜登人氣走跌，下月初嘅中期選舉，佢支持度若未能過半，恐怕對佢兩年後想再做多4年總統不利也。