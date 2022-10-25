卓慧思在位短短45天，便抵擋不了保守黨內壓力，被迫宣布辭職，成為歷史上「最短命」的英國首相。雖然從她氣勢滔滔，揚言將帶領保守黨出戰大選，到走出唐寧街10號的大門外，黯然宣布辭職，只有不足48小時，惟坊間毫不感到意外；畢竟自迷你預算案宣告破產的一刻起，卓慧思下台已是板上釘釘的事。真正令人詫異的是，經歷連串鬧劇後，保守黨內未有檢討，反而繼續為了首相寶座，爭得頭崩額裂，徹底令英式民主，淪為國際間最大的笑話！

縱然是史上任期最短的英國首相，但卓慧思的執政能力真的是歷屆最弱嗎？依筆者看，未必！畢竟在卓慧思當選前，無論是保守黨抑或英國，都面臨巨大困境。上屆首相約翰遜在任期間，醜聞纏身，又被指任人唯親，下台前幾乎眾叛親離，更造成黨內嚴重分裂；至於英國，在脫歐後與歐盟關係每況愈下，更頻頻與德法發生糾紛，真真正正成為被歐盟孤立的孤島；加上疫情期間，英國政府抗疫不力，防疫未見張弛有度，經濟又陷入衰退，最終導致民怨沸騰，示威抗議更是浪接浪，此起彼落！

面對這一大爛攤子，卓慧思依然挺身而出，爭逐相位，是出於對國家的熱愛，欲拯救人民於水深火熱之中？抑或是被權力的欲望蒙蔽雙眼，因而忽視了自身能力呢？實情不得而知。不過，卓慧思就任首相後的表現，實有太多為人詬病之處，例如她未有優先團結保守黨，而是一心想着「非常時期使用非常手段」，漠視一切反對聲音，聯同關浩霆推出迷你預算案；更不堪的是，在迷你預算案宣告破產後，她竟把一切罪責推卸予曾經心腹隊友之上，教其他隊友心寒。

姑勿論誰是誰非，卓慧思辭職已成定局，英國未來何去何從才是關鍵，畢竟英國至今仍未脫險！奈何在卓慧思下台後，保守黨分裂更趨嚴重，下議院領袖莫佩琳率先宣布參選，前財相辛偉誠，乃至約翰遜，皆窺覬相位。為了爭奪寶座，黨友間勢必互相攻擊，再一次在公眾面前暴露出醜惡嘴臉，令人民對保守黨更為反感！

事實上，經過約翰遜及卓慧思連番鬧劇後，保守黨早已民心全失；依照這情勢發展下去，下屆首相只會更難管治，即便團結得了保守黨，也團結不了人民；至於英國，自然會因為政府喪失管治功能，而深陷於經濟衰退的泥潭當中，無法自拔！唯一拯救英國，重新團結英國民眾的方法，只有提前大選，把未來的選擇權、下屆首相的選擇權，交還予人民決定。即使保守黨或許會因此失去執政權，但國家及人民的利益，應凌駕於保守黨利益之上。

可惜的是，權力令人腐化，保守黨堅持把英國的未來，牢牢握在黨員的手中，拒絕交出權力，哪怕要與英國同歸於盡。如此腐敗的心性，難道就是英式民主的真諦嗎？