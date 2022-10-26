功夫茶：漢奸黎欺詐罪成　時辰到逐一算帳

善惡到頭終有報，只爭來早與來遲。古人這說法，對一身都係罪、涉違反《港區國安法》串謀勾結外國勢力等罪嘅漢奸黎一啲都冇錯。之不過，呢單嘢因「複雜」有排審，尋日先整單欺詐罪作為「前菜」醒一醒胃先。呢，一身漢奸基因深植，叛國禍港當食生菜嘅泥紙鷹，都真係善惡到頭終有報，高飛遠走也難逃！

人至賤則無敵。呢嗱，君子與賤人嘅分別，無非君子有羞恥心，有道德約束；而賤人如漢奸黎，做乜都可肆意妄為，壹淫媒旗下嘅爛果報，造假新聞「屈人叫雞」如呼吸般自然，生安白造名人生癌為銷紙無所不用其極。即使佢嘅所謂「壹盤生意」，到頭來風吹燈滅，仍然離不開「欺詐」兩字！

是咁的：壹淫媒漢奸黎與其集團行政總監黃偉強，涉嫌隱瞞業主香港科技園公司，容許其持有一半股權嘅力高顧問公司使用蘋果大樓，違反租契使用價值5.16億元嘅將軍澳工業邨地段，令漢奸黎相關嘅公司獲得租金利益，兩人因而同被控欺詐罪。

案件早前喺區院經審訊後，法官尋日裁定漢奸黎、黃偉強兩人欺詐罪成，押後至下月24日聽取求情後判刑。此外，控方擬針對漢奸黎申請沒收令，將於明年1月27日處理。呢，法官裁決時指喺科技園特殊租約框架下，令承租人享有低地租及長租期優惠，承租人因此要承擔更嚴格嘅租約規定。

辯方曾指黎智英公務繁忙而忘記力高嘅存在或相關申請牌照事宜。有冇咁忙吖？漢奸黎未囚監時其何文田之「第一漢奸樓」經常燈火通明，同聲同氣嘅奸朋滿座，杯上杯落，都唔知幾風騷，而佢亦主持網上「亂噏廿四」又講飲講食如何享受人生食遍天下。難怪法官認為以其頭腦及精明手法，駕馭規模唔少嘅工商業集團，管控咁多公司，唔代表當有事發生時，就可以抽身而退，抹殺責任。咁又係，平時咁有閒情逸致，出事就扮失憶，做「奸人黎」真係咁多着數咩？

再講吖！法官認為黎係力高及壹傳媒集團嘅主事人及決策者，且亦有租務文件及申請牌照文件簽署，有乜可能唔知道租務要求，況且承租人蘋果日報印刷有限公司先後已曾替27間公司申請牌照，偏偏就係不包括力高！法官表示「絕不相信」黎乃忘記力高嘅存在，而係認為力高不符合資格才不作出牌照申請。

紙又點包得住火喎！漢奸黎一直隱瞞其持有嘅力高佔用蘋果大樓營運，而力高更為佢及其子擔任公司秘書、處理個人資產等，完全與指明嘅出版印刷報章雜誌無關！呢單欺詐案，再一次反映佢做生意又係大耍奸招，一生人就係一直博大霧，走歪路！最終咪又係時辰一到逐一算帳！烏蠅飛進糞堆，除了一身臭，還有甚麼？