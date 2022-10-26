正論：惡菌源頭未明　衞生依舊堪憂

正當港府仍忙於抗疫之際，來勢洶洶的類鼻疽驚魂非但未能緩和，反而愈演愈烈，昨日新增3宗確診個案，總感染宗數已達到34宗，而且新增患者之中，二人不是居於深水埗，是否反映類鼻疽正在全港擴散，不能不令人擔心。尤其港大微生物學系講座教授袁國勇視察深水埗區內兩個配水庫後未有發現，源頭及傳播途徑依然成謎，思之令人惴惴不安。

3宗新增個案之中，患者全部都是有長期病患的長者，其中二人居於港島區，分別為北角及柴灣，從未踏足深水埗，且無飲用未經煮沸的水；第三名患者則住在深水埗一幢私樓。面對惡菌大舉入侵，政府終於醒覺，鑑於今年錄得的個案數目較以往每年的數目有所增加，擬把類鼻疽感染個案納入《預防及控制疾病條例》（第599章）下的法定須呈報傳染病，都可謂姍姍來遲。

正如袁國勇指出，類鼻疽屬風土病，不可能完全消失，若當局將之列為法定須呈報傳染病，將有助追查傳播途徑。港府遲來的修補，顯然又是踢一踢、動一動。另一方面，袁國勇昨日聯同衞生防護中心人員，先後到石硤尾配水庫和蝴蝶谷配水庫視察，並在現場採集多個樣本。袁國勇建議水務署提高食水氯含量，由現時百萬分之1，增至百萬分之1.2，加強殺死可能在食水中的類鼻疽伯克氏菌；其團隊亦繼續在深水埗區進行多方面調查，包括採購最廉宜的口罩種菌，冀以開放態度，不僅從泥土和食水方面着手，口罩等家居用品亦會追查。

袁國勇團隊付出的努力無庸置疑，但市民本來已經人心惶惶，擔心食水或會播毒，現在連口罩也有可能是源頭，不嚇到膽戰心驚才怪。更令人憂慮的是，深水埗區固然包辦了廿多宗確診個案，但新增的兩宗個案，患者都居於港島區，傳播面看似愈來愈廣，偏偏當局對如何傳播依然未有頭緖，人人自危。尤其不少患者幾乎足不出戶，沒有接觸泥土或污水，竟然安坐家中也會中招，怎能不令人惶恐不安？

這些年，出現在本港的疑難雜症愈來愈多，反映衞生環境不斷惡化。港府最近風風火火推出打擊衞生黑點大行動，自吹不少衞生黑點已有改善，甚至部分地區的鼠患指數降至零，但「群鼠開餐」、「群鼠亂舞」的驚嚇場面仍然隨處可見，本報連日報道大埔及屯門鼠患嚴重，足以證明清潔運動只是走過場。本港衞生情況到底有沒有改善，不是官員說了算，而是市民有眼皆見。

說來實在可悲。歷屆特區政府無能力無靈魂，以致香港大小疫症不斷，創造多個恥辱性「第一」。自1997年香港爆發全球首例人類感染禽流感後，接着淪為沙士重災區，不旋踵又爆發亞洲首例豬流感，近年更包辦了大鼠戊肝首發之地及個案最多之地。而每年夏天總會爆發的登革熱和瘧疾，皆在在反映特區沒有最醜，只有更醜。當港府汲汲於為免針紙打輸官司一事修例，予人輸打贏要之感，倒不如務實地搞好衞生，這樣才是真正保護市民健康。