世界視線：辛偉誠任首相　保守黨解危機

英國政治局面非常混亂，首相卓慧思在辭職前一天，在下議院被工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）要求她辭職及舉行全國大選，她還回應她是戰鬥者，不是放棄者！英國6年已經出現了4任首相，很快又會見到第5位首相登場。

根據英國選舉規則，卓慧思下台，英國下議院的357名保守黨議員，可以提名不同代表做新一任黨魁及首相候選人，只要有100位保守黨議員提名，就可以有資格競逐新一屆黨魁及首相，故此300多名保守黨議員理論上可以最多在10月24日下午2時前提名3位候選人競逐。

據英媒體的報道，前首相約翰遜想捲土重來，但他不但無法勸退辛偉誠（Rishi Sunak），自己也只得到約50位議員的支持，無法當上候選人。現任下議院領袖及樞密院議長，曾出任國際發展大臣、國防大臣的莫佩琳（Penny Mordaunt），本來也表示有意角逐，但最終因為得不到足夠議員的支持，公開放棄而轉為支持辛偉誠。結果，上次獲足夠提名而在第二輪由17萬保守黨員投票輸給卓慧思的辛偉誠，今次獲接近200名議員支持，是唯一的第一輪合資格候選人，毋須通過第二輪而正式成為候任新首相。

辛偉誠將要接手的，是一個政治爛攤子，9月英國的通脹是10.1%，重回7月達到的40年高點。根據英國民調機構「Redfield and Wilton」10月23日公布的民調，保守黨支持度僅得21%，是該黨至少半世紀以來最低，而工黨以54%支持度遙遙領先33個百分點。其實踏入10月，保守黨在各民調，都平均比工黨低30個百分點左右。

保守黨在民意大跌下當然不會推行全國大選，這樣做只是政治自殺，當前的策略是先找新一位首相把不利的政局穩定下來。其實下議院保守黨議員黨團沒有支持第二位候選人出來角逐是非常聰明，因為上次卓慧思及辛偉誠之爭，卓慧思更保守及民粹的路線勝出，正正是保守黨黨員的傑作，他們主要是年老一群，支持脫歐、反少數族裔、反更合乎英國主流民意的自由及福利主義政策。堅持這條路線會使保守黨得不到中間選民及少數族裔的支持。這是英國保守黨政局的有趣現象，是黨的政要及政治代表比黨員更開明、理性及務實。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻