外國媒體出於打擊中國的政治動機，對一帶一路發展的報道都是報憂不報喜，甚至斷章取義地製造失敗例子來否定一帶一路中國的倡議。其中近年擴張極快的中歐火車貨運班列，它們尤其喜歡報憂，認為烏克蘭戰爭引發西方對經俄羅斯火車連接的禁制，正扼殺中歐班列的發展。

根據今年上半年的統計，包括2月底烏克蘭戰爭開始，和在3月各種公開或私下制裁措施的影響，中國至波蘭，也即是經俄羅斯、白羅斯的中歐班列，東行由歐洲至中國的貨櫃貨運比上年減少了49.3%，但西行往歐洲只減14.3%，相對2021年的大增長，倒退明顯，但貨運仍然繼續。波蘭與白羅斯邊境的馬拉謝維採車站在同期過境貨運少了19%，還有2,876列班車。貨運依然暢通，並未受戰爭風險和制裁所中斷。今年6月後貨運正轉加強。從近月中歐班列新開路線情況，更可顯示出歐洲有關國家，包括北線經俄羅斯、白羅斯入歐洲線路不懼戰爭，仍積極推動中歐陸運。

5月底，西安首開往意大利米蘭的班次，經俄羅斯、白羅斯、波蘭、奧地利。7月下旬，石家莊首發班列往匈牙利布達佩斯，也是循俄羅斯至波蘭，再越捷克抵匈牙利。10月中旬，中歐班列開通成都從北線俄羅斯至波蘭，轉入德國漢堡，南下往地中海，西轉海運到達北非摩洛哥的卡薩布蘭卡，形成海陸聯運，橫渡亞歐非三大洲的遠程運線，呈現出中國與北非的貿易正加強發展。中國與阿爾及利亞關係良好，屬全面的戰略夥伴關係，貨運可至摩洛哥，也便很快可往阿爾及利亞。

在烏克蘭戰爭轉趨激烈，北約軍事介入加重，波蘭更傳有大批現役軍人喬裝入烏作戰，俄羅斯亦集結大軍於白羅斯。在這樣的形勢裏，中歐班列主要通道的俄羅斯——白羅斯——波蘭的通道還是暢通，貨運不斷，且開發新的班列，反眏烏克蘭戰爭的特殊性，對戰雙方在戰場外還有合作進行。只要中歐班列經這些國家還在通行，大戰外溢的機率便較低。相關國家為了經濟利益不會中斷貿易通道。芬蘭可以封鎖與俄羅斯邊境連接，因為不是貿易重要通道，對中歐班列沒有影響。波蘭與白羅斯只是威嚇對方，邊境關卡仍開放，過境列車暢通。

中歐班列代表的經濟利益可能便是各國捨戰爭，尋求和解與和平發展的起點。