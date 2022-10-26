當演員出身的人，感情應該比普通人豐富，烏克蘭喜劇演員、總統澤連斯基這陣子的心情是大起大落。對俄國大反攻佔了些便宜，炸了克里米亞大橋，烏克蘭舉國狂歡；澤連斯基欣喜若狂，立刻吹牛很快就能收復包括克里米亞在內的全部失地。不料，普京「蔫人出豹子」，二話不說，射向烏克蘭要命地方的導彈如雨下，更令澤連斯基心驚肉跳的是，美國那邊傳來了要拋棄他的「一股歪風」。

美國中情局向美媒透露，烏克蘭自把自為，暗殺了普京的「首席智囊」，暗示白宮覺得澤連斯基做得過分，美國「不能接受這種恐怖主義的行為」。美國還有議員反對拜登大灑金錢支持澤連斯基，是在打一場對美國害大於利的戰爭。美媒還對「澤連司機」百般挖苦：「一個穿着T恤的傲慢外國人來要錢，以滿足其重建需求，而我們也有重要的經濟需求。你是誰呀？一邊去吧！」

中國有句說法：既然是要飯的，就別嫌窩頭個兒小。在美國人眼裏，「司機」就是一個嫌窩頭個兒小的「要飯的」，這股風吹得澤連斯基很不爽。別看他一直落力表演如何英勇無畏，但他是很怕山姆大叔當他棄子的；天不怕地不怕，就怕老美拋棄他。然而，怕是沒用的，還是要好好表現，「為美國利益而戰」，盡量「自我增值」；另外，要少發牢騷。

這場美國挑起的俄烏之戰，令澤連斯基、普京和拜登成了當今國際舞台的中心人物，聲名甚盛，然而榮辱是不同的。這場仗無論打成啥樣，從2月打到現今，普京和澤連斯基在國內的民意支持都上升，他們都是本國人民的「英雄」，惟拜登下降。普京和澤連斯基得到自己人民的支持，理所當然，因為他們都在領導人民保衞國家。儘管澤連斯基是給美國人當槍使，為烏克蘭引來戰爭災難，但沒多少烏克蘭人能看清這點；而拜登在挑唆戰爭玩火，有多少美國人知道他在幹啥嗎？他是怎麼也扮不成英雄的。