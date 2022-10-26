在剛結束的中共二十大，出現次數最多的詞語大概是「人民」二字。「江山就是人民，人民就是江山。中國共產黨領導人民打江山、守江山，守的就是人民的心。」、「我們要始終與人民風雨同舟、與人民心心相印，想人民之所想，行人民之所囑。」相關提法貫穿習近平所有報告和發言，這不只是政治口號，而是莊嚴承諾，人民被賦予全新含義，也被置於全新高度。

毛澤東曾說過：「人民，只有人民，才是創造世界歷史的動力。」新中國因此深深烙上「人民」印記，國家叫人民共和國、最高權力機構叫人民代表大會、政治協商機構叫人民政協、司法機構叫人民法院、執法機構叫人民警察、軍隊叫人民解放軍、中央銀行叫人民銀行、貨幣叫人民幣……聽起來有點重複，其實是為了提醒執政者，千萬不要忘了初心，一切以人民為本、以人民為中心。

曾有一段時間，許多當官的忘了初心，迷失了方向，導致官場腐敗，貪污盛行，人民公僕騎在人民頭上作威作福，幾乎到了「亡黨亡國」的地步。直至習近平上台後全力反腐，既拍蒼蠅也打老虎，才逐漸肅清官場風氣，恢復百姓對政府的信心。所以，中共二十大強調「人民」，別有一番意義。

正如孟子所說：「得天下有道，得其民，斯得天下矣。得其民有道，得其心，斯得民矣。」意思很簡單，得到民眾就可以得到天下，而想得到民眾，首先必須得到民心。改革開放以來，在「讓一部分人先富起來」到「促進全民共同富裕」的過程中，中國走過一些彎路，引起一些混亂，出現一些爭議，但終歸還是不忘初心，回到「人民」這個出發點，這是國家之大幸，也是人民之大幸。

西方一直推銷其價值觀，將本身制度稱為「民主」，將中國模式稱為「專制」。其實，民主並非只有一種選擇，西方民主有名無實，亂象叢生，反觀中國模式以民為本，民之所好者好之，民之所惡者惡之，更能體現民主精神。舉一個簡單例子，同樣面對新冠疫情，中國政府堅持「人民至上、生命至上」理念，不放棄每一個生命，因此成為全球抗疫最成功的國家；而美國政府則是罔顧人命，坐視弱勢群體自生自滅，以致感染病例和死亡人數都居於全球首位。中西制度孰優孰劣，事實就是最好答案。