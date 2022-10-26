英國政壇亂局總算暫時穩定下來，保守黨黨魁在只有前財相辛偉誠一人競逐下自動當選，成為新一任首相。本來，前首相約翰遜有意回鍋，曾任國防大臣的莫佩琳也揚言參選，但在約翰遜與辛偉誠密會三句鐘後形勢逆轉，約翰遜和莫佩琳先後退選成全辛偉誠，當中當然不是君子無爭、互相禮讓，而是充滿各種政治交易與計算。

據悉，約翰遜的如意算盤是由自己再度拜相，辛偉誠則擔任內閣高層，但辛偉誠不為所動；莫佩琳本來強硬表態參選，最終卻退出，據講是得不到足夠提名。保守黨高層不欲黨內分裂加劇，倘莫佩琳出選，隨時又演變成卓慧思翻版，即辛偉誠再度落敗。兩害相權取其輕，讓更有能力的辛偉誠拜相收拾殘局，顯然更符合保守黨利益。

事實上，上一輪黨魁之爭，辛偉誠明明比卓慧思得到更多保守黨議員支持，只是來到全國十多萬保守黨員投票，在白人只選白人、盎格魯撒克遜人優越感作祟下，印度裔的辛偉誠黯然落選。之後卓慧思推出激進減稅方案，經濟直插谷底，僅45日便被逼宮下台，一切已是歷史。至於約翰遜與辛偉誠之間有甚麼政治交易，待辛偉誠公布內閣名單後便可一窺端倪，當中會有多少約翰遜自己友入閣，讓其影響力猶在，不妨拭目以待。更須指出，約翰遜仍就「派對門」醜聞接受國會調查，辛偉誠就任後，調查會否不了了之？可以斷言，機會肯定不小。

英國政壇愈來愈像一場鬧劇，一年換3個首相，堪稱前無古人。約翰遜數月前才因醜聞纏身而被迫下台，現在竟然有臉面回鍋，難道過了數月，一個「壞咗嘅人」便不再壞？可見政客毫無道德底線。由辛偉誠拜相是英國之幸，否則大英帝國只會沒落得更快更難看。