上星期，中國押後公布第3季國民生產總值（GDP）的增長情況，不少反共評論者頓時起哄，進而大做文章，說定然是中國GDP的表現十分丟人，因此在新一屆政治局領導班子名單公開之前，北京不敢讓外界知道最新的經濟表現。然而，謠言一旦碰上真相，便得馬上潛消。踏入本周，中國正式公布第3季的GDP增長率為3.9%，成績明顯勝過市場預期，估計第4季的經濟增速會更快。

目前世界遭逢大變，俄羅斯與烏克蘭的戰爭，加上新冠疫情夾擊，中國2022年的經濟表現確是遜於預期。今年初，國務院估計全年GDP可以向上提升5.5%，如今看來或許是太樂觀了，但即使成績未能達標，也是非戰之罪，因為任誰也沒料到俄烏戰爭會突然爆發，使全球經濟受累，中國自然無法獨善其身。

筆者曾打趣地說，全球的經濟格局正發生變化，昔日是比誰跑得更快，今日是比誰退步得較慢。在新冠疫情和俄烏戰爭爆發之前，中國的不成文目標，是每年GDP增長率要比美國高2%。過去3年，中美兩國的經濟發展都不如理想，但美國的表現比中國更遜色，因此中方每年要追2%的目標，非但能夠達到，而且可以說是超額完成。

2022年中國GDP的年增長率，是否仍然可以勝過美國2%，未到年尾，暫時仍未可知。不過，這一場中美競賽是以數十年為期，不是逐年「埋單」算帳的。根據國際貨幣基金組織預計，因為受到俄烏戰爭的後續影響，美國經濟會在2023年出現急墜，反而中國的經濟有增長，預計明年還會提速。美國總統拜登曾於今年初擲下豪言，說美利堅的經濟增長率將會反超中國，但觀乎兩國最新公布的成績表，拜登老人恐怕是吃得蒜頭太多了吧！