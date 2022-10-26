英國迎來一年內第3位首相，隨着辛偉誠入主唐寧街首相府，焦點落在他的對華態度將如何影響英中關係，這亦是他能否帶領英國走出當前逆境，解決政治、經濟難題的一大關鍵。

辛偉誠曾不諱言若當選保守黨黨魁，將對華採取強硬態度，包括關閉英國境內所有孔子學院，研究禁止中國收購有戰略敏感性的英國科技公司，尋求建立「北約式」的國際合作，以應對中國在網絡空間構成的威脅等。問題是，辛偉誠是以這些話來騙讚、撈選票，以圖在選舉中力壓反華爛頭蟀卓慧思，還是真心相信這套杯弓蛇影的疑神疑鬼。

先不說辛偉誠是次上台與月前跪地餼豬乸已不可同日而語，再說政客往往也是選舉時說一套，上台後又是另一套。以英國人的後裔——澳洲為例，現任總理阿爾巴內塞競選時對華強硬，上台後澳中關係反而回暖，兩國元首更有望在下月二十國集團峰會期間舉行雙邊會晤，尋求解決貿易紛爭的方法。雖然澳洲日前與日本簽署協議，美其名應對中國軍事崛起，實際上只是滿足一眾盲反中國的民粹。

辛偉誠並非卓慧思之流，後者視中國為威脅，只具屋邨師奶說三道四之見，早在辛偉誠仍是個財政大臣時，便曾說處理英中關係「應該睜大眼睛」，因為中國在很多方面都對英國極為重要，它是英國的貿易夥伴與物資供應國。

英國上周有數千名示威者在倫敦遊行，要求重新加入歐盟。事實上，英國脫歐後失去了進入歐盟統一大市場的便利，若然還弄僵了英中關係，兩國之間的貿易關係也必然會受創，這無異於雙料自殺。中國是英國第三大貿易夥伴，也是英國的第二大進口貿易國、第六大出口貿易國，要振興經濟，應將目標投向哪一國？眼睛睜得大大的辛偉誠很清楚答案。