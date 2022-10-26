特首李家超發表首份施政報告，在推動香港文化藝術發展方面，提出多項具遠見和承擔的措施，亦吸納了筆者和所屬政黨今年發表的《藝文香港2027+》倡議書的不少建議，展示了港府對落實國家「十四五」規劃將香港建設成為中外文化藝術交流中心的承擔。

在加強發展文化產業方面，筆者提出的成立文化委員會的建議得到接納，希望在文體旅局的帶領下，盡快制訂出「文藝創意產業發展藍圖」，優化現時的文藝創意產業政策，完善文藝創意產業生態圈。施政報告也提到制訂新的「十年文化藝術設施發展藍圖」，包括增加康文署旗下博物館數目至19間，增加表演場地座位數目約50%，以及推出文化藝術盛事基金等，積極回應了筆者和業界促進藝術普及化和舉辦更多文化盛事的訴求，希望相關措施和項目能盡快落實，惠及市民和藝文界。

香港電影、音樂等是香港流行文化的標誌，筆者一直期望當局可以加強推動，重振我們的文化品牌。施政報告提出會着力於電影、電視及串流平台三方面為市場擴容，讓香港流行文化走出去，並計劃舉辦「流行文化節」，首階段將重點介紹上世紀60年代至90年代的香港流行文化及代表人物。筆者期望「流行文化節」既能重現昔日的光輝歲月，亦能激勵新一代文化工作者的發展，令不同年代的流行文化，都能讓更多海內外觀眾認識和喜愛。

此外，施政報告回應了筆者對推動文化旅遊的訴求，推出「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，將歷史古蹟、文化體驗打造成新的旅遊品牌，有助恢復通關後吸引高質量遊客來港，說好香港故事。筆者期待文體旅局繼續就文化藝術、體育和旅遊三個政策範疇，進行統籌和融合，發揮最大效益的協同效應。