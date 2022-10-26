香港虐待兒童的人間悲劇上演不輟，反映香港有識、有力、有思想、有資質人們及福利機構的文化思想品格和普世價值的出乎意料大幅倒退墮落，反映擁有公權力、又聲稱為公眾服務的政府管治官僚架構的退步瀆職塞責。

香港保護兒童會先後被揭發數十位職員虐待嬰幼兒的嚴重大醜聞；到最近，另一間有悠久歷史的保良局也被揭發虐兒醜聞後，勞福局局長孫玉菡才如「唧牙膏」般被迫匆匆公布，當局初步制訂的31項改善措施，以降溫公眾和輿論的不滿怒火。靠公帑支撐的兩間保護兒童福利機構，竟被揭發虐待幼兒的嚴重違反人道罪行，而拖延處理又暴露出政府部門存在嚴重的官僚主義作風。對此，立法會必須正視和跟進，否則愛國者治港便會成為空話，倘立法會監督不力，也會成為被批評的對象。

首先，問責官員無視嚴重性，刻意拖延處理。勞福局前局長羅致光在立法會表示檢討報告須用一年時間，公然拖過其任期，無恥卸責。接任的孫局長在保良局又爆出虐童醜聞後，立即公布31項改善措施，即用事實批判羅致光非不能也，實不為也。

其二，刑不上大夫。勞福局作為政策局、社會福利署作為直接管轄的政府部門，竟沒一官員被追究失職塞責，兩個社署直接監管的保護兒童機構，大規模虐兒竟無一官員需要問責，公理何在？如何解決官官相衞、相互包庇的問題？

其三，整下不整上。兩虐童機構竟獲繼續經營，試問怎能改進？當局為何不重整服務機構？為何不透過重新公開招標聘用新的服務提供者？

最後，要制止專責保護兒童福利機構再有虐兒罪行，豈止倚賴立法強制舉報虐童，更需要全社會推動愛護和保護兒童的風氣教育。