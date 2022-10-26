內地第三季國內生產總值（GDP）被延遲公布後，日前終亮相：按年上升3.9%，優於市場預期嘅3.3%；增幅按季擴大3.5個百分點。惟這消息未能提振中、港，以至亞太區股市。呢，本報「產評」指出，此趟危機與過去不同，關鍵在於「中美博弈、東西分裂」，令過去數十年沿用嘅治理方法，難以應付這場危機。真是一語中的！

美國一方面對「中國威脅論」喊驚，一方面又要玩「中美脫鈎」，即所謂減少中美互相依存度，這是自2018年開始嘅中美貿易戰中興起嘅一個概念。主張中美脫鈎嘅美國，擔憂對中國嘅依賴，會為美國帶來經濟與國家安全上嘅威脅。

呢啲咪「天下本無事，庸人自擾之」囉！中國一早指出發展係破解各種難題、實現人民幸福嘅關鍵。中國一直主張互利共贏嘅國際經濟合作，可老美一直扭曲為所謂「專制政權的依賴性」，真係見你個大頭鬼！習近平最近嘅講話，表示現在中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面不會改變。中國開放的大門只會愈來愈大，「我們將堅定不移全面深化改革開放，堅定不移推動高質量發展，以自身發展為世界創造更多機遇」。中國抓住發展這個基礎和關鍵，本着「己欲達而達人」嘅開放心態；而美國昧於無知，一味想脫鈎。

當今世上，任何一國想謀社會穩定和發展，根本不能沒有中國市場！美國有智庫亦指出，美國與中國脫鈎就意味着跟世界脫鈎，美國將付出沉重的代價。據中國美國商會2021年發布嘅「脫鈎」報告，喺貿易方面，如果中美間嘅所有雙向貿易都被附加25%嘅關稅，那麼到2025年，美國GDP每年將損失1,900億美元。講來講去，美國如不認同中國嘅「命運共同體」理念，一定冇好結果。