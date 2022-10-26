人口老化和相應出現的長期護理需要，已經成為了當今世界最艱巨的醫療保健挑戰。從2015到2030年，預計全球60歲或以上的人口將增長百分之五十六，從大概9億增加到近15億，而到了2050年，全球60歲以上的人口預計將躍升到20億。在這個問題上，香港當然無法「獨善其身」，隨着老年人口的比例增加，必然會對本港的醫療系統和整體財政造成相當大的壓力。筆者認為，這個問題必須提早面對和解決，千萬不要等到問題已經壓到我們喘不過氣了，才開始處理。

要點一，提升安老院服務。院舍照顧服務方面，政府一直以來都根據2018年12月更新的《香港規劃標準與準則》，力求為每1,000名65歲或以上的長者提供21.3個資助宿位。社會福利署按照轄下5個區域規劃院舍住宿照顧服務。儘管如此，本港對資助安老宿位的需求依然非常殷切。

讓筆者感到欣慰的是，在施政報告裏，政府表示「正以最大力度增加資助服務名額，在2027年底前增加百分之二十，即6,200個宿位，當中2,600個將於明年投入服務」。政府也計劃在合適用地上興建安老院，在公營房屋發展項目中預留約百分之五的總樓面面積作安老院等福利用途，也會向私營安老院買位，更會提供像寬免總樓面面積那樣的誘因，鼓勵發展商在私人發展項目中興建安老服務設施。

要點二，軟件也作出相應配合。安老宿位是硬件，要解決目前和日後相當迫切的長者照顧問題，只靠硬件是不行的，還要有軟件的配合，所謂軟件就是照顧者。施政報告正確地指出了「照顧者是長者和殘疾人士在社區生活的重要支撐，應給予肯定和更大支持」。基於這一考慮，政府將自明年10月起，把「關愛基金」下長者和殘疾人士的照顧者津貼恒常化，並且會提高津貼金額，例如低收入家庭照顧者每月生活津貼會由現在的2,400元增加到3,000元，大約一萬名照顧者將會受益。

政府還計劃了其他方面的「軟件提升」，包括設立一個一站式的照顧者資訊網站和支援專線、增加暫託服務名額和優化服務查詢系統、推動社區為本的照顧者朋輩支援，和盡力提升社會對照顧者需要的認識。此外，政府也會在未來5年額外資助超過1,700名學生修讀護士訓練課程，畢業後在福利界服務最少3年。政府也將全面檢視院舍員工技能和資歷要求，為他們提供專業標準和晉升階梯。

要點三，未雨而綢繆。隨着大家年齡增長，他們患上愈來愈多疾病的機會就自然會增加。這些包括慢性病在內的疾病會給醫療系統造成巨大的負擔。為免出現臨渴才掘井的情況，不少國家的政府已經充分意識到人口老化所造成的多種影響。現在特區政府也看到了同樣的問題，並已經開始着手處理，這絕對是件好事。