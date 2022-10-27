娛圈單打：女星走光多如毛　有心無意天知道

正在熱播的《美麗戰場》進入結局篇，劇情白熱化，難得戲外一樣精彩。是非多多的陳瀅，繼被批評為無演技後，又傳出方力申「食不到的陳瀅是酸的」緋聞，詎料日前出席劇集造勢活動，伊人再告失守。陳瀅當日身穿粉紅色低胸超短裙亮相，性感惹火，意想不到的是，當她行上樓梯踏足台板之際，兩腿邁步間竟然春光乍洩，走陰露毛，引起轟動。

事後陳瀅矢口否認走光，強調上下都打晒底，好安全。姑勿論如何，伊人樣靚身材正，走光疑雲一出，網民對她肯定有更多遐想。然而，說到女星走光，豈止陳瀅一人，這些年來簡直多如牛毛，甚至連天后級人物也不能幸免。走光究竟是無心之失，還是有意為之，只有天知道。

走光當然有程度之別，露Bra露底只是小兒科，儀態萬千的林志玲、神仙姐姐劉亦菲、台灣天后蔡依林等，都曾被拍到露Bra露底照，相信只是一時大意。香港的鄭希怡在慈善節目表演空中飛人，遭錢嘉樂錯手扯甩長褲走光，更肯定是非戰之罪。

至於露點露毛也不在少數，一時大意絕對解釋不了。例如台灣女星隋棠某年走金鐘獎紅地氈時，因為禮服開衩太高，一抬腿疑似露毛走陰。就連寶島天后張惠妹，也疑無穿內褲，跳舞時整個露出。還有，范冰冰成名前後都毫不吝嗇，走光有如家常便飯，甚至曾在拍攝MV時濕身露點。

食色性也，人之常情。女星某程度上比男星更有優勢，皆因隨便一露，足以引起話題，製造人氣。同人唔同命，冇柄勝有柄，此乃娛樂圈定律也！