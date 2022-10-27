功夫茶：東方藍圖有料到　使乜塌樹寫報告

塌樹，喺香港周不時都會發生；呢嗱，唔好話2018年遇上世紀颱風「山竹」，吹襲期間，本港有超過6萬宗塌樹報告，香港常見嘅鳳凰木、老榕樹、英雄樹等紛紛倒下。其實，平時無風無雨都經常見冧樹傷人意外㗎啦！

呢，本月中旬山頂道都發生兩宗塌樹事件；而對上一個月，即9月16日晨早約7時40分，何文田巴富街6號合一堂學校對開，行人路上一棵約10米高鳳凰木突然連根拔起塌下，壓毀停在紅燈前一輛校巴及3輛私家車，校巴車頂凹陷，擋風玻璃爆裂脫落，男司機被擊中，幸好只係手部受傷；其餘各私家車分別有唔同程度損毀，其中一名司機亦報稱受傷。呢單塌樹意外，不幸中之大幸，係冇搞出人命！

各位，呢單大話夾好彩嘅冧樹事件，尋日發展局公布有關調查結果。康文署按樹木辦要求，於事發後緊急覆檢巴富街上其他樹木，並已向樹木辦匯報結果。署方覆檢位於該處嘅34棵樹，發現其中3棵樹嘅主幹基部內有腐朽情況，需要盡早移除。為保障公眾安全，康文署已於本月初完成相關工作，同時，為巴富街另外22棵樹進行樹冠清理及縮減等風險緩減措施。即係話，如果冇冧嗰棵鳳凰木，都唔知有3棵樹分分鐘大有機會冧！

現時全港有超過一萬棵生長於路旁嘅鳳凰木，樹木辦就話已要求各樹木管理部門就當中共4,000多棵大型鳳凰木進行覆檢；部門指已為當中約190棵鳳凰木陸續進行所需嘅風險緩減措施，包括按需要移除59棵鳳凰木，其餘需要進行修剪、除蟲等工作，預計相關工作將於11月內完成。

事實上，塌樹主因不外種不得其法，唔少環保和樹木專家亦一再陳以利害，根本喺馬路、街道上唔適合種植呢啲大樹，最簡單嘅常識就係行人路磚覆蓋限制咗樹根於地下生長空間，加上樹幹因向光性而向行車道傾斜生長，側埋一邊，日子有功，唔使風吹雨打都會塌啦！所以話，咁多大樹種植喺石屎森林，香港又人多車多道路窄，只要一棵走漏檢測，分分鐘會搞出人命！冧樹，根本防不勝防。

本報高瞻遠矚，東方傳媒機構大早已向政府獻「路邊樹木種植理想藍圖」，倡議馬路與行人路旁植物栽種分多排，即使樹木倒下，塌樹既不會傷及路人，亦不會阻塞交通。要言之，距離道路最遠嘅一行，如與路邊相距6米，便應種植只生長至5米高嘅大樹，咁，即使冧樹，因有成一米差距，就唔會壓倒行人或車輛。本報過去為香港獻過無數良策，可惜冇靈魂政府無動於衷，呢個路邊植樹藍圖設計一流，官僚如肯落實，冧樹問題迎刃而解！安全第一，人命關天，唔好再拖到死人冧樓先追悔補鑊喇！