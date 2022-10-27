正論：疫苗通延至明年　盼復常望眼欲穿

抗疫接近3年，香港社會距離完全復常仍然遙遙無期。港府就免針紙司法覆核敗訴一案修例刊憲，賦權醫衞局局長在合理懷疑下廢除免針紙的權力，涉事約兩萬張免針紙將於下月9日失效。這還不止，當局順勢將「疫苗通行證」相關法例延長多半年，意味谷針、掃碼的日子有排未見盡頭。

醫衞局局長根據經修訂後的《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》，昨日宣告早前被捕的7名註冊醫生所發出的免針紙，將於11月9日失效。同時，該7名註冊醫生在上述失效宣告作出後發出的任何免針紙，亦不可用以符合疫苗通行證規定。而行會修例的同時，亦將疫苗通行證規定相關法例，延長半年至明年6月30日。當局強調，醫衞局局長考慮到疫苗通行證制度出現紕漏或其穩健性受損，可能造成不良後果，因而修例並廢除相關免針紙等；而延長疫苗通行證，當局則沒有解釋原因。立法會議員江玉歡直斥此舉與市民期望有落差，疫苗通行證亦影響市民生活及經濟，認為不切合本港復常路線，冀當局解釋延長理據。

誠然，香港抗疫就快3年，除了對內對外皆無法正常通關，市民更要受到疫苗通行證限制出行自由，不打針者無法進入表列處所、無法在食肆堂食，連上髮型屋剪頭髮都不准許，苦不堪言；至於今次鐵腕廢除有關免針紙，更無異於一竹篙打一船人，將真正有需要獲豁免的市民權益剝奪。正如病人組織指出，修例在本質上並無問題，但港府一方面指免針紙司法覆核敗訴反映本港人權受保障，另一方面又利用行政手段修例，猶如廢除法庭裁決，做法「蔚為奇觀」，同時令病人權益受損。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則建議，政府應繼續復常步伐，例如在圖書館等不會除口罩的場所，不再實施疫苗通行證。其實，有識之士對港府進諫已非首次，包括取消毫無成本效益的圍封大廈驗污水等，奈何言者諄諄，聽者藐藐，沒有一項建議獲港府接納。更令人側目的是，港府抗疫看似冇情講、一刀切，包括將疫苗通行證的有效期不斷延長，對沒有強檢的市民罰款一萬大元，對走漏眼的食肆動輒重罰停業等，但實際上卻因人而異、朝令夕改。

君不見，早前港府才實牙實齒表示，中小學必須在11月1日前達到接種疫苗的指定要求才可恢復全日面授課和參加課外活動，日前卻忽然放寬，接種率由九成改為七成便可恢復全日面授課等，簡直莫名其妙；甚至乎，下月舉行的國際七人欖球賽，港府竟然大發慈悲，准許觀眾除罩進食及飲酒。試問厚此薄彼，一時一樣，叫市民如何相信港府防疫真的為社會大眾健康着想？措施寬緊不一，那把尺究竟如何釐定？

正如本報一再建言，與其大搞自相矛盾的防疫要求，就免針紙修例輸打贏要，倒不如切切實實搞好環境衞生，不要任由香港淪為老鼠樂園和爆疫港。只有從根本着手，防疫才能事半功倍，香港才能早日復常。