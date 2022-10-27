世界視線：土耳其中俄合作　歐亞南路大轉變

最近，俄羅斯與土耳其協議，在土耳其利用來自俄羅斯的天然氣管道（俗稱土溪），建構成俄羅斯天然氣供應歐洲的樞紐，以此替代原來烏克蘭的作用，也頂替北溪俄羅斯與德國原來規劃的輸歐天然氣主通道和對歐洲的分銷中心系統。這是烏克蘭戰爭引發出來俄歐經貿關係，乃至歐洲能源安全體系的巨大轉變。

土耳其是北約國家，但不入歐盟，在歐洲特立獨行，不聽美國指揮，也不與歐盟、北約協同，然而其地緣戰略地位重要，一是土耳其政府一直以承繼鄂圖曼帝國自許，也自封為突厥民族的領導者，因而在東歐、中東、北非以至中亞都堅持政治介入，不惜軍力參與，例如敍利亞、伊拉克的戰場上對庫爾德族武裝的敵對，在利比亞內戰中直接介入等，其泛突厥主張更煽動中亞至中國西北的民族糾紛。因歷史關係，它以一個中等國家的實力，卻有強大的軍力和廣泛的地區政治影響。

二是土耳其連接歐亞，也毗鄰南歐、北非，是四通之地，與國際政治衝突最大的地區──巴爾幹半島、中東近在咫尺。這些地區的政治影響土耳其，也容易讓土耳其的影響以各種方法（宗教、種族等）滲透入當地的政治鬥爭中，因而土耳其的發展左右歐亞連接區域的安危演變，近百年來，即使積弱亦不減其戰略重要性，此所以北約要拉攏土耳其，也因其不易馴服，美國要用政變推翻現總統埃爾多安的政府，可惜失敗。

土耳其也堅持本國利益，與各大國的交往以利益為先，不講究道義，成為歐亞大國關係中的不穩定因素。俄羅斯與土耳其亦只是利害關係的合作，本來土溪管道不是俄羅斯首選，而是在美國等多方攔阻下妥協出來的結果。今次俄土合作，不過是俄羅斯失去烏克蘭和德國通道之後的備選項目，落實之後，即使烏克蘭戰爭結束，俄德再度合作，土耳其在東南歐已可鞏固市場力量。

在經濟方面，中國是土耳其第一進口來源，2021年進口大增43%。烏克蘭戰爭爆發後，不少中歐班列轉往土耳其，中國與歐盟都參與其境內高鐵建設，土耳其積極爭取成為中歐班列的主要過境樞紐。最近，土耳其與塞爾維亞、匈牙利和保加利亞組成四方協作委員會，推動中歐貨運。土耳其積極與中俄合作，利用烏克蘭戰爭帶來的時機。

研究所所長 陳文鴻