美國在20世紀初期開啟的大眾生產、大眾消費模式的工業化，是以汽車為主導。21世紀雖說半導體的發展使工業化變成訊息化、數碼化，工業化的產業形態轉變，但汽車生產還是工業化的重要組成。新能源汽車的興起，不僅解決了污染環保的問題，也因汽車的電力化、電子化，變作汽車為訊息化、數碼化的物聯網絡的重要組成和平台，功能與作用超越內燃機發動的傳統汽車。

在這樣的變革中，也反映工業化新的形態，新能源汽車在工業乃至經濟、社會、民生的角色更超過以前，不會成為夕陽工業，反會成為朝陽工業，有着巨大的發展餘地和轉變的可能性。內燃機汽車產業由美國領先，二次大戰後日、德復興，差不多取代美國的領先地位，但美國市場還是長期為全球最大，如日本汽車的興起也要依賴美國市場。可是今天，中國國內汽車市場已超越美國，成為全球最大，因而一方面美、日、德汽車企業都轉為依賴中國市場，尤其是德、日；另一方面，中國汽車企業從合資的進口替代到自有品牌的崛起，更借國內市場的力量、海外技術的轉移示範，成為全球最大新能源汽車的市場與生產基地。

今天，新能源汽車已超越內燃機汽車，成為中國生產與銷售的主流，且增長勢頭迅猛，出口激增，更形成全球最大最完整的生產鏈。除非歐美實行貿易制裁，否則中國新能源汽車將會取代美日韓的企業，變成全球產業領先者。這背後有着中國政府大力的支持，中國本身強大的電子產業和初發展卻迅即成為全球最大的電池產業，以及中國消費者對新產品的喜好。

當前中國經濟低迷，新能源汽車的內銷（包括下鄉）和出口會是重要經濟增長的動力，一舉幾得，增加生產與消費，促成技術與工藝更快進步，和達到碳中和的環保目標。

香港其實也好應借內地新能源汽車的發展熱潮來趁機改造本地情況，一是開放市場，大力引進內地新能源汽車，使之可面對不同階層不同使用的消費群，不再被內地生產的美國品牌特斯拉所壟斷。二是用價格誘因使本地迅速地全面普及新能源汽車，減少汽車污染。三是推動新能源汽車的研發、設計與維修發展，形成香港新的產業與服務業，促成產業轉型。

香港可作為內地品牌新能源汽車示範之地和向外出口的推銷。