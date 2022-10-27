中共中央解決台灣問題的大政方針是「和平統一、一國兩制」，大陸不承諾放棄使用武力，台灣問題是中國人的事情。台灣當局則聲稱反對「一國兩制」，聲稱要由台灣2,300萬人民決定台灣的未來。

拒絕「一國兩制」方案，鼓吹「台灣人民自決」，這是台灣當局多年來妄圖「謀獨」的兩大主要「說詞」。台灣當局反對「一國兩制」是「自我賦權」，把一個在內戰中慘敗、跑到台灣的「割據政權」，膨脹成是甚麼「主權獨立的國家」，無視台灣是中國的一部分，無視中華人民共和國代表中國，無視「一中原則」。

台灣當局這種抹殺歷史、抹殺事實、自我膨脹、自我賦權，注定了他們堅拒「和平統一、一國兩制」。他們在李登輝、陳水扁時代就認定「兩岸是兩國」，「互不隸屬」。這些年，他們的所有動作——「去中國化」、切台獨香腸、倚美謀獨，就是要實現「兩國論」的圖謀。

面對「和平統一、一國兩制」，台灣當局還狂打「民意牌」、「自決牌」，為台獨鳴鑼開道。他們打着「民主自由、公投」的旗號，又玩「自我賦權」，胡扯台灣的前途要由台灣2,300萬人民決定。台灣自古屬於中國，是中國的一部分，不管在那片土地上曾經和現在有多少住民，他們都沒有權力改變台灣屬於中國的事實。

事實上，台灣的命運就是中國的命運，台灣的事情就是中國的事情，而不僅僅是「台灣住民」的事情，台灣當地居民手裏永遠不可能有分裂中國那張「票」。台灣若果有人想將台灣從中國分裂出去，不管他們是使用甚麼方式，包括「公投」、包括「選票」，都是干犯了中華人民共和國的《反分裂國家法》。

台灣居民、同胞和大陸任何一個地方的人民一樣，都是中國人民的一分子。如果有人想通過分裂國家而自絕於是中國人，那就別指望「中國人不打中國人」。