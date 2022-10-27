特朗普說，為了讓美國再次成功、安全和光榮，他可能不得不再次參選總統。聽其語氣，大有「雖千萬人吾往矣」的氣勢，既可笑，又可悲。可笑的是，明明是權欲熏心，卻說成當仁不讓，未免太虛偽了；可悲的是，堂堂美國竟如此缺乏政治人才，選來選去都是一些爛蘋果。不妨想像一下，特朗普今年已經76歲，拜登更將近80歲高齡，兩年後兩位老人家還要再度爭奪總統寶座，這是多麼滑稽的畫面。

難怪最近有項調查顯示，52%美國受訪者認為美式民主失效，只有9%受訪者認為運行良好或很好，兩者完全不成比例。另有一項調查更顯示，80%美國民眾認為兩黨鬥爭白熱化，將會摧毀國家。

政黨毫無底線，政客不擇手段，就是美式民主的最大特色。特朗普說可能不得不再次參選，是為了讓美國再次成功、安全和光榮，這種鬼話也只能騙騙那些反智選民。壞就壞在這年頭反智選民實在不少，政客才會有機可乘。特朗普之前的4年總統任期搞得天下大亂，臨下台還弄出一場國會山莊騷亂，在全世界面前丟人現眼，但依然有不少選民對其不離不棄，直至現在其支持率仍有45%，高於拜登的43%支持率。這除了反映拜登執政能力不濟，也反映美式民主荒腔走板。

民主共和兩黨為了各自利益，不斷製造矛盾，挑起紛爭，從中渾水摸魚。尤其是今年的中期選舉，兩黨惡鬥趨於白熱化，民主黨肆意炒作墮胎、少數群體權益等話題，共和黨則在非法移民、城市治安等方面大做文章，雙方互相攻擊，互撕互咬，令兩黨選民日益分化。不難預料，中期選舉過後，美國社會必將進一步撕裂，後年總統選舉更可能引發另一場混亂，甚至爆發內戰也不奇怪。

新加坡著名學者馬凱碩認為，美國世紀已經結束，西方本身已喪失道德清白，應停止對世界其他地方說教，停止輸出價值觀。沒錯，西方最大毛病就是傲慢自大，喜歡向別國說教，總以為自己那一套是全世界最好的，其他任何模式都不行，甚至認為歷史已經終結在西方民主制度之下。其實，西方國家這些年問題百出，亂象叢生，他們那一套連自己也未必適合，更別說要向全世界推銷。試想想，當美國人對美式民主和自己政府也喪失信心，美國又有甚麼資格以「民主燈塔」和「人權判官」自居？