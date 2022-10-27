中港封關差不多3年，通關仍然遙遙無期，兩個月前李家超提出「逆向隔離」建議，即先在香港隔離，「閉環管理」後前往深圳，不需要再在內地隔離，並揚言已獲深圳方面組成專班商討。奈何兩個月過去，逆向隔離仍然只聞樓梯響，近日又傳出落馬洲河套區方艙醫院將成為逆向隔離試點，但究竟何時落實，港府至今說不出究竟。

這一點也不令人意外。本報早就指出，港府提出逆向隔離無疑用心良苦，皆因中港封關不僅影響商貿往來，對於分隔兩地的家庭更是不能承受的痛。許多中港家庭，丈夫或妻兒一方留在香港，另一方留在內地，卻因為「健康驛站」名額一額難求，加上隔離酒店費用昂貴，以致無法北上或來港團聚，衍生家庭倫理問題；至於親人在內地病重甚至過身亦不在少數，卻因為兩地封關未能見最後一面，成為畢生憾事。

礙於中港兩地防疫措施不同的現實，即使香港實施逆向隔離也不容易。首先是兩地確診標準不同，內地只要測出極小量病毒也算確診，只要這個標準未能劃一，通關也是煲無米粥而已。何況內地隔離地點的工作人員，是連同入境者一同過着隔離生活的，接受名副其實的閉環管理，絕非「收工返屋企、第二朝再來開工」的港式閉環可比，除非港府以高薪招聘，否則肯接受如此「辣招」的人員必然不多。

更重要的一點，內地實施嚴厲的高官問責制，這些年來，多少地方官員因為管轄的省市爆疫而烏紗帽不保，大家有眼見，同香港政府有責不問不可同日而語。明知一旦通關，香港疫情必會傳入內地，試問哪會有地方官員敢冒險一博？港府將一切理想化，以為內地必會配合，實在太傻太天真。中港要落實通關，只能等待中央開綠燈。