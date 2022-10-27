過去數十年，世界承平已久，基本上沒有發生過具規模而又長久的戰爭，不少人變得「聞戰鼓而色變」，甚至認為地球進入核武年代之後，不會再用「大戰」去解決問題。世界對上一次的大型戰爭，得數到上世紀90年代的「沙漠風暴」，當時美國會同盟友，出動數十萬軍隊進攻伊拉克，但這一場仗強弱懸殊，巴格達面對強敵，欠缺有力的後援支持，因此被一擊即潰。

如今俄羅斯對烏克蘭的戰爭不同，以美國為首的西方集團傾力援助基輔，俄方的官員甚至聲稱，華盛頓實際上已經投入了這場戰事。將來的學者研究這一段歷史，或許會得出結論，認為俄烏戰事最大的影響，就是在於打破人類數十年來對戰爭的恐懼感，人們的心理重新回到20世紀中葉，覺得用武力解決國際紛爭，是平常不過的事。

對戰爭的恐懼感其實不是壞事，正因為畏戰，人們才會盡一切努力，用和平方式解決問題。人類的心態一旦回到昔日，覺得打仗沒甚麼大不了，地球便會危險。

譬如以往的香港人普遍不認同使用武力去爭取政治訴求，在議事堂內，偶然出現議員間的爭執拉扯，很多人已經覺得「好大件事」。不過，2014年一場曠日持久的堵路示威，徹底打破了港人多年來的心理藩籬，人們不再視暴力為禁忌，結果到了2019年，便爆發出更可怕的反修例事件。當時的暴徒肆意打砸，甚至火燒活人，但不少香港人竟然一反傳統，覺得「冇乜嘢」、「抗爭係咁㗎啦」，最後這種心態便導致整個香港幾乎被掀翻了。

由此可見，人們害怕暴力、武力，原來是好事，若然從此不怕，那麼世界便從此可怕了！