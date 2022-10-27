港府在「免針紙」司法覆核案敗訴後，決定不提出上訴，改使出一招泰山壓頂。行政會議日前通過修例，賦權醫務衞生局局長廢除特定醫生發出的免針紙。當局出動「尚方寶劍」並未予外界以理服人之感，反而有「教堂休息」，上帝直接干預之嫌。

隨着醫衞局局長獲得賦權，只要在「合理懷疑」下，就可以未經舉證便單方面宣布廢除免針紙，上回申請司法覆核且獲勝訴的「長洲覆核王」郭卓堅，已表明會再提出司法覆核，可見當局若不從問題核心出發，不斷重複修修補補的套路，只會削弱管治威信。

報道指，撇除現時已打第一針、已領取新免針紙，以及本月底免針紙到期的人士，預料涉及7名被指濫發免針紙西醫所簽發的免針紙數量尚餘約1.6萬張。值得留意的是，當局上回被踢爆未有試圖就每張免針紙作驗證的情況下，便「一刀切」地廢除了所有涉案醫生開出的免針紙，就連政府首席醫生也承認部分免針紙或屬真確，這種情況是否仍存在於那1.6萬張免針紙當中？

對於「打假」行動，各界不難理解，但連或屬真確的免針紙也一併打擊，便難免惹來「應由醫務委員會去調查」的非難。既然警方調查、拘捕，甚至還曾當場拘捕涉案市民，多少反映出若干假免針紙的簽發過程，很可能是毋須多此一舉地親見醫生，而是隨時放下資料放下錢，診所大筆一揮，免針紙即到手，問題醫生省下寶貴時間用來簽更多免針紙。這些證據可透過診所及附近閉路電視，甚至涉案醫生的當值紀錄理出頭緒。當有這等鐵一般的事實在手，隨時一整個上午簽發的數以百計免針紙悉數報廢，犯得着落得如今被指草率的地步？當然，後疫情時代，「疫苗通」的意義才是應該思考之處。