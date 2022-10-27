李家超日前發表施政報告，指出「北部都會區」是未來的策略發展據點，亦是驅動香港再創高峰的新引擎。建成後的北部都會區，將以「國際創科新城」為主題，集優質生活、新興經濟和文化休閒於一體。施政報告亦提到，特區政府將與廣東省政府緊密對接，讓北部都會區發揮超越地理界線的限制，與廣東省、深圳市和大灣區產生協同效應。這顯示特區政府摒棄過時的邊界思維，將香港的北部視為大灣區的「中心」而非「邊境」，這是明顯的突破。

深圳市政府坐言起行，與香港密切配合對接。深圳市羅湖區日前發布「實施方案」，規劃以9.5平方公里的口岸片區為核心建設深港深度融合發展區，並涵蓋基礎設施聯通、人才交流暢通、要素跨境融通、產業發展共融、公共服務交融以及文化交流心融等六大方面，藉此加快與香港更深度的融合發展。

港深發展和深圳息息相關，深圳很早就提出「共建兩制雙城新都會」等項目，積極探索融合發展機會。施政報告強調北部都會區是未來的策略發展據點，亦是期待協同深圳的資源，進行優勢互補，更好地共同發展。改革開放40多年來，港深兩地已具備深度交融的條件，加上兩地同是粵港澳大灣區的中心城市之一，必須打造更多深港交流交往的情景，發揮示範作用，為大灣區居民勾勒出智慧城市、宜業宜遊的美好生活藍圖。

施政報告提出發展北部都會區等藍圖，皆需要與深圳密切配合、充分對接，運用各自優勢，才能更好地發揮效能。未來在落實施政報告時，期望政府能從大灣區整體布局去考慮，突破既有框架，加快融入國家發展大局，更有效地解決香港社會深層次矛盾。