香港地價貴、樓價貴、租金貴，略有能力之上車者，窮一世青春為地產霸權打工；沒有能力上車者，斷置業希望，惟發夢「得公屋得天下」矣！逼住的劏房租金愈來愈貴，人均住房面積卻愈來愈細，納米樓、棺材房如雨後春筍。劏房顧名思義是劏人，懂嗎？無殼蝸牛不想被劏，惟有申請公屋，僧多粥少，供應不足，排隊人龍暴升，輪候時間長過房委會承諾三年一倍多。香港有大把地，卻沒起足夠樓，奇怪嗎？

沒有地，就沒有樓；沒有樓，便沒有屋，哪管得公營或私營的屋。前運房局局長張炳良離任時，便仰天長嘆「巧婦難為無米炊」！前運房局局長陳帆也無法破解缺地死症，被迫唧出填島造地大計，卻遠水救不了近火。可是，李家超政府百日施政剛交出的施政報告，卻拿出破天荒的答案，宣布已經找到足夠的供應公私營房屋發展的土地，還高調地宣稱，豈止啱啱夠咁簡單，還預寬了、預鬆了，令全港市民喜出望外，精神為之一振。

李家超鄭重地宣布輪候公屋封頂4年半、公屋面積封底26平方米、「生地變熟地」時間減半等等。為甚麼香港突然有這麼多土地起樓呢？原因在於許多屆政府過去不敢想的想了、不敢提的提了、不敢做的做了。秘密何在？首先，落實愛國者治港的藍圖和人選安排。反中亂港者出局，忠誠者治港，源頭去毒，身體健康，政府這個軀體可做事了，能做事了。

其次，去病化瘀更新，沒拉布、沒搗亂、沒抹黑、沒挑撥、沒破壞、沒代理人戰爭，人似番人、官似番官、會似番會。人定勝天，何愁事不成、難不解？其三，愛國愛港力量團結，其利斷金。試問過去有哪一任政府班子有今天這樣團結齊心？