有論者感嘆，歷史上嘅政治人物，要做好事很難，做壞事卻十分容易，譬如發動戰爭。人類嘅愚蠢行為係一而再、再而三，歐洲500年戰爭就證明人類嘅暴力和愚蠢係無法阻止。人類嘅愚蠢，就是自己要同世界過不去。

呢！俄烏之戰打咗8個月，雙方均死傷枕藉，製造無數難民；俄烏戰事持續下去，除了能源緊張，糧食也變得稀缺，主因是俄烏衝突導致黑海港口封鎖，而美國針對俄羅斯嘅制裁又擾亂咗糧食和化肥嘅貿易。俄烏未有戰事前，兩國佔全球小麥出口總額約29%。如今炮火隆隆，小麥生產肯定大受影響。當然，禍不單行，美國西部地區遭遇了1,200年來最嚴重嘅乾旱。事實上，多個國家已限制糧食出口，自俄烏衝突以來，據悉已有十多個國家限制了食品嘅出口。

法國學者西爾維‧布呂內爾在其著作《饑荒與政治》中提到，糧食危機主要係人為，不是因為供給不足，而係因為權利嘅分配不均，甚至被剝奪。佢指出，假如公平分配全球嘅食物，每個人每天能獲得2,700卡路里嘅熱量，早就超過了生理需要2,000卡路里。之不過，理論始終係理論，而客觀事實係「邊有半斤八両咁理想」！資本主義社會，永遠係有人飽死有人餓死！

俄烏戰爭曠日持久，將為全球帶來災難性和無法預知嘅風險。呢，美國有30名民主黨眾議員日前去信總統拜登，要求佢向烏克蘭提供軍事援助嘅同時，應該積極推動外交，尋求達成務實嘅俄烏停火框架。然而，美國民主黨內部眾聲喧嘩，更多聲音認為要協助烏克蘭戰勝俄羅斯，才是唯一終結嘅辦法。

嘻嘻！拜登何德何能可叫停戰事？寫信畀佢？倒不如直接寄給上帝，或向聖誕老人許個願更實際！