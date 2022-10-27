中共二十大產生了新一屆中央書記處，與上屆一樣，仍由7人組成。不同的是，本屆有兩人非政治局委員，而上一屆只有一人。政治局委員、書記處書記石泰峰將擔任中央統戰部部長，而上屆尤權則是書記處書記，並非局委。統戰部部長同時是政治局、書記處成員，這是史上首次，換言之，石泰峰是建國以來黨內地位最高的一屆統戰部部長。

按照中共黨章規定，書記處是政治局及其常委會的辦事機構，其工作由總書記直接主持，並由一名政治局常委擔任常務書記進行協助。1956年中共八大設置書記處，作為在第一線總管黨政軍民學一切工作的機構。文革期間書記處停擺，1980年重設，依舊統攬所有事務，包括組織、宣傳、政法、工業、農業、財貿、軍事等，人數一度多達十餘人。1987年十三大，書記處縮減至5人。

十四屆時，曾在屆中調政治局委員兼上海、山東書記吳邦國、姜春雲，進京分別擔任書記處書記兼副總理，分管工業、農業。而十五、十六屆，軍方將領仍在書記處佔有一席。從十七屆開始，書記處裏不再有財經、軍事方面的成員，全部為黨務幹部，包括中組部部長、中宣部部長、中辦主任、政法委書記、中紀委常務副書記等。

與組織、宣傳、政法等部門相比，統戰部長期地位偏低，甚至從1992年到2014年，統戰部部長既非政治局委員，亦非書記處書記，只是由政協副主席兼任。2014年政治局委員孫春蘭臨危受命，由天津書記內調統戰部部長，乃清理令計劃餘毒的非常之舉。2017年換屆後，由書記處排名最末的尤權主政統戰部，他也是唯一未進政治局的書記處書記。

二十大後，由石泰峰以政治局委員、書記處書記身份執掌統戰部，凸顯了統戰工作地位的進一步抬升。統戰工作對象包括民主黨派、知識分子、民營企業、民族宗教、港澳台僑、新型社會組織等。在2018年的機構改革後，統戰部大規模擴權，國務院僑辦、國家宗教局併入統戰部，國家民委由統戰部直接領導，中央新疆小組、中央西藏小組辦公室均設在統戰部。

近年民族領域複雜問題叢生，除了新疆打擊極端勢力、西藏與達賴集團鬥爭外，內蒙古爆發教材事件，寧夏泛伊斯蘭、泛阿拉伯、泛清真問題突出。而石泰峰先後擔任寧夏、內蒙古兩個自治區的黨委書記，大力清理整頓民族問題，肅清糾偏，符合當下鼓勵「鬥爭精神」的大方向，這亦是其在66歲「入局」的重要加分項。石泰峰主持統戰工作，即是高層對其以往政績的肯定，亦宣示了今後統戰領域的強硬路線將加碼。

而對於非公經濟、民營企業及律師行、網絡達人等新型社會組織、經濟組織，除了在經濟領域、意識形態領域的管控外，統戰部門亦負有「政治領路人」角色，加強政治培訓，防止走歪路。