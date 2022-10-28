廣東省第十四個五年規劃（2021-2025年）裏有一個政策主張是留學廣東，規劃把廣東省建設成國內外學生的升學就讀熱門地方。

廣東省政府與地方政府一直以來都積極擴建當地的大學系統，引進內地其他地方的著名大學和海外大學合辦學校，包括香港的各所大學在省內設立分校、創建新的地方大學等等。這樣的作用有二，一是大學成為當地科研發展的重心，與政府的國家及省級實驗室結合起來，提供廣東省經濟中的科研推動力量。二是聚集人才，培養人才，提升地方人才結構，也通過海內外在廣東省升學的學生構建出廣東省更大的人脈關係和網絡。這二者都是國際化、工業化、都市化的重要因素。單以珠三角而言，今後的高等教育發展，看來應該勝於香港。

留學廣東某程度是對香港產生分流效果。香港的大學在珠三角廣設分校，有助這些大學進一步借當地資源擴展，也有助香港與珠三角的融合，可是香港學生也部分隨之北移。內地分校成功的話，亦形成與香港校本部的競爭，即使是良性競爭，仍會把人才從香港轉移。廣東省大學林立，教育科研氣氛改變，資源與人才集中，均會對香港有壓力。它們超越香港，把香港的教育中心地位與作用相對降低，影響香港的整體競爭態勢。就算是良性循環，在生源減少下，香港若不爭取海內外留學生，此消彼長，香港的大學發展重心可能更轉移往內地的分校，即使香港的大學仍然保持國際排名，前景亦可能轉壞，一如英美最近的趨勢，且香港的大學以本地生為主，限制外來學生來港。

廣東省以及珠三角的地方城市，都懂得留學廣東的作用與重要性。香港還只是招納優才，大學還是主要照顧本地學生，從來沒有像倫敦以至新加坡那樣，發展成大學教育、國際教育的中心。或許這是香港排外心理太強烈，也把大學教育看作公民福利，不作為世界城市的國際競爭力。香港把內地生在本科教育限為10%的配額控制，也不鼓勵內地生乃至海外生在香港各級教育就讀，為海外而設的專業培訓也少。香港只是着重直接賣商品和金融服務產品，而不懂知識的作用、知識的商業價值、知識的長期和界外效益。

甚麼時候香港可以從發展科研進至同時發展教育，提出留學香港與廣東省的留學廣東相競爭？