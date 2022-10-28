黎智英和壹傳媒集團行政總監黃偉強，涉嫌隱瞞業主香港科技園公司，違反租契使用價值5.16億元的將軍澳工業邨地段，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，二人欺詐罪成。黎智英罪惡纍纍，罄竹難書，今次干犯的欺詐罪在黎智英各式罪惡中乃其人核心罪惡，也即在他犯下的各式罪惡中，多有「欺詐」之因子，也可以說他是欺詐成性，靠欺詐「行走江湖」，達到種種罪惡目的。

黎智英善於欺詐名滿天下，實因一是他辦媒體，二是他充當美國打手，反中亂港；當年黎智英辦《壹週刊》、辦《蘋果日報》，一為賺錢，二為反共，對「反共」他認為在香港大有市場，只要狂罵共產黨，造謠誹謗共產黨，抹黑大陸，就能夠刺激銷路。對此，黎智英的欺詐手法，是把他的傳媒標榜為「敢於揭露真相」，以此吸引和欺騙讀者。

壹傳媒造假新聞「屈人叫雞」，生安白造名人生癌，當騙局被揭穿後，他們又假惺惺的擺一副「有錯就改」的樣子「公開道歉」，再博眾人眼球，之後壹傳媒的假新聞、造謠誹謗依然層出不窮。對黎智英而言，只要能刺激銷量賺到錢，他是可以公然造假、宣淫販賤，無所不用其極的。

黎智英是商人，但不是純粹的商人，是政治商人。他辦媒體更重要的目的，是達到某種政治目的。黎智英的政治立場和思想一貫反共仇共，他對中國收回香港、實施「一國兩制」一貫仇視和反對，他對社會主義制度和國家政權是一貫仇視和反對，他對美英西方勢力利用香港干預中國內政、危害國家主權、安全和發展利益一貫竭力配合……

有了這個目的，黎智英就把其媒體經營成政治工具，經營成反中亂港勢力的大本營、指揮部，並且大打宣傳戰，其欺詐手法是蒙騙市民他在為香港爭取民主、普選、自由、人權，把邪惡包裝成正義！