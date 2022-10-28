都說英國是美國的小跟班，確實沒有說錯。新首相辛偉誠甫上任即打電話向美國總統拜登報到，還揚言要共同應對中國的挑戰，可見他並沒有改變前任約翰遜和卓慧思的思維，繼續抱美國大腿，繼續做美國跟班，繼續充當反華打手。

西方政客就是不長記性，約翰遜和卓慧思之所以狼狽辭職，後者更成為英國史上最短命首相，就是因為跟車太貼，一切唯美國之命是從，完全沒有獨立自主可言。辛偉誠沒有吸取教訓，一上台就急於對美國表忠，單從這一點就可以斷定他不會有甚麼作為，極可能又是一位短命首相。實際上，目前英國面對的種種問題，很大程度就是拜美國所賜。脫歐是因為受到美國唆擺，通脹惡化是因為美國挑起俄烏戰爭，英鎊大跌則是因為美國瘋狂加息收割全球，美國為了維護本身霸權，無所不用其極，對任何國家都不會手軟，盟友也不例外。難怪基辛格說，做美國的敵人是危險的，做美國的盟友則是致命的。

美國將中國崛起視為威脅和挑戰，不難理解，但這和英國又有甚麼關係呢？歷史上只有英國侵略中國，中國從來沒有侵略過英國，直至今天，中國除了參與聯合國維和部隊，並沒有向海外派駐一兵一卒，到底如何威脅和挑戰英國？老實說，以「日落國」那點實力，根本不值得中國威脅，更談不上挑戰，英國政客不要太把自己當回事。

時移世易，世界正發生巨變，各國都在尋找新的出路，作為歐盟領頭羊的德國和法國齊齊向東看，準備跟中國擴大經貿合作。唯獨英國依然緊跟美國，走進反華反俄的死胡同，根本看不到任何前景。這也許是盎格魯撒克遜人的傲慢自大基因使然吧？俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫說得對，西方應摒棄關於「基於規則的秩序」的惡劣觀念，這是一種站不住腳、對人類極其有害的觀念，未獲任何人批准，內容也不明確，還與現有國際規則和制度背道而馳。盎格魯撒克遜人強加給別人的這種觀念，是其為企圖實現世界霸權而提出的意識形態基礎，世界各國應選擇的是，不向該觀念屈服並走自己的路。

這番點評可謂一語中的，揭穿美英這些盎格魯撒克遜國家的虛偽面目。世界各國都有自己的價值觀，都有權走自己的道路，美英憑甚麼干預？憑甚麼說中國威脅他們？